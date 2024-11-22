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ÖSYM duyurdu! YDS/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? YDS/2 sonuçları nereden öğrenilir?İşte YDS/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:48 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:58
ÖSYM duyurdu! YDS/2 sonuçları açıklandı

17-25 Eylül 2024 Tarihleri arasında başvuruları alınan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuru işlemleri ardından sınav 3 Kasım'da uygulandı.

ÖSYM duyurdu! YDS/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM, YDS/2 sonuçlarının bugün açıklandığını duyurdu.

ÖSYM duyurdu! YDS/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

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