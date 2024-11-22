17-25 Eylül 2024 Tarihleri arasında başvuruları alınan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuru işlemleri ardından sınav 3 Kasım'da uygulandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''