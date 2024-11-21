MEB-Valilik son dakika: 22 Kasım yarın okul tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya...
22 Kasım'da okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ve Valiliklerden yapılan açıklamalar netlik kazandı. İşte hangi il ve ilçelerde okulların tatil edildiğine dair son bilgiler...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 17:32Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 17:36
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı ve Valiliklerin açıklamalarına çevrildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. 22 Kasım'da hangi bölgelerde okulların tatil olduğu belli oldu. İşte detaylar...
Antalya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Antalya Valiliği'nin yaptığı açıklama ile durum netlik kazandı.
ANTALYA'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, şiddetli yağışların etkili olması beklenen Antalya'nın belirli ilçelerinde 22 Kasım 2024 tarihinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.