MEB-Valilik son dakika: 22 Kasım yarın okul tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya...

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı ve Valiliklerin açıklamalarına çevrildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. 22 Kasım'da hangi bölgelerde okulların tatil olduğu belli oldu. İşte detaylar...