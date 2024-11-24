25 Kasım Pazartesi okul tatili olan iller CANLI TAKİP 🛑 Son dakika GÜNCEL MEB-Valilik açıklamaları! 18 şehirde kar tatili! İşte tüm liste
Yarın okullar tatil mi sorusu için araştırmalar hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası Türkiye'nin birçok bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Buzlanma ve ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle valilikler okullarda eğitime ara verileceğini duyurmaya başladı. İşte 25 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller listesi...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 20:16Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 20:39
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı sebebiyle valiliklerden peş peşe tatil açıklamaları geliyor. İşte son dakika Valilik duyuruları ile 25 Kasım Pazartesi kar tatili olan iller listesi...
❄️ Niğde
Tatil Edilen Kurumlar: İlk ve orta dereceli tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri.
İzinli Kamu Personeli: Hamileler, engelliler, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, kronik rahatsızlığı bulunanlar.
❄️ Yozgat
Tatil Edilen Kurumlar: İl genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar.
İzinli Kamu Personeli: Engelli ve hamile kamu personeli.