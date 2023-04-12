13 NİSAN KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 2023! Yarın hangi illerde okullar tatil? Hakkari, Şırnak, Ardahan, Muş, Kars, Bitlis... MEB- Valilik son dakika duyurular!
"13 Nisan 2023 kar tatili var mı" sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Pek çok ilimizde etkili kar yağışı etkisini gösterirken yarın okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki,13 Nisan okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika gelişmeleri...
"13 Nisan kar tatili var mı?" ve "Okullar tatil mi?" soruları hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Ülkemizin doğusunda kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle yarın, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitim, Rehberlik ve Araştırma ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.
Şırnak'ta aşırı yağışlarla akarsuların debisi yükseldi, Uludere yolu ulaşıma kapandı
Şırnak'ta dünden bu yana etkili olan sağanak ve eriyen karlar nedeniyle akarsuların debisi yükseldi, Uludere kara yolu ulaşıma kapandı.
Uludere kara yolunun Besta mevkisinde, akarsuların 2 ayrı noktada taşması sonucu yolda ulaşım sağlanamıyor.
Uludere Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, sosyal medya hesaplarında yapılan duyurularda, taşkın uyarısı yapılarak, vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle dikkatli olmaları istendi.
Bu arada, vatandaşlar, Besta mevkisinde suya kapılan bir eşeği kurtardı.
- Silopi'de eğitime 1 gün ara verdi
Silopi ilçesinde de dünden bu yana etkili olan sağanak yüzünden cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Silopi Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yer alan duyuruda, "Yoğun sağanak nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.