13 NİSAN KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ 2023! Yarın hangi illerde okullar tatil? Hakkari, Şırnak, Ardahan, Muş, Kars, Bitlis... MEB- Valilik son dakika duyurular!

"13 Nisan kar tatili var mı?" ve "Okullar tatil mi?" soruları hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Ülkemizin doğusunda kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...