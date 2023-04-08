Erol Özvar 'Uygundur' diyerek o illeri açıkladı! Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri üniversitelere... YÖK'ten flaş uzaktan eğitim kararı, uzatıldı!
Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan itibarıyla başladı. Ancak deprem bölgelerinde uzaktan eğitim devam ediyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde bahar dönemine ilişkin alınan kararları, ''Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkenin mevcut durumunu dikkate alarak gerçekleştirdik.'' diyerek açıklamıştı. Özvar yeni açıklamasında o iller için uzaktan öğretimin sürdürülmesinin uygun olacağını belirtti.
YÖK kararını verdi! O illerde uzaktan eğitime devam edilecek. Yüzbinlerce üniversite öğrencisini ilgilendiriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik çalışmaları ile yüz yüze eğitim imkanlarının değerlendirildiği toplantıda, üniversitelerin mayıs ayı başında yapılacak durum değerlendirmesine göre, başta tıp ve sağlık programları olmak üzere uygulamalı eğitim gerektiren programlarda yüz yüze eğitime geçebilmesi için yürütülen faaliyetler görüşüldü. İşte detaylar...
YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERDE BAHAR DÖNEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Üniversitelerde bahar dönemine ilişkin alınan kararlar Özvar'ın şu açıklamalarıyla duyurulmuştu:
''Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkenin mevcut durumunu dikkate alarak gerçekleştirdik. Buradan gerek Deprem felaketinin ardından göstermiş oldukları fedakarlıklar, gerekse uzaktan eğitimle gösterdikleri sabır ile bizleri gururlandıran öğrencilere çok teşekkür etmek isterim.
3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hali hazırdan uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesine,
Yüksek eğitim kurumlarının bir dersi hem uzaktan hem de yüz yüze verilmesine kararları ilgili kurumlarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,