Erol Özvar ’Uygundur’ diyerek o illeri açıkladı! Hazırlık, ön lisans, lisans öğrencileri üniversitelere... YÖK’ten flaş uzaktan eğitim kararı, uzatıldı!

YÖK kararını verdi! O illerde uzaktan eğitime devam edilecek. Yüzbinlerce üniversite öğrencisini ilgilendiriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik çalışmaları ile yüz yüze eğitim imkanlarının değerlendirildiği toplantıda, üniversitelerin mayıs ayı başında yapılacak durum değerlendirmesine göre, başta tıp ve sağlık programları olmak üzere uygulamalı eğitim gerektiren programlarda yüz yüze eğitime geçebilmesi için yürütülen faaliyetler görüşüldü. İşte detaylar...