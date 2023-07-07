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Haberler Eğitim Yaz tatilindeki öğrenciler hemen buraya baksın! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler müjde, belli oldu! MEB okulları o tarihte...

Yaz tatilindeki öğrenciler hemen buraya baksın! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler müjde, belli oldu! MEB okulları o tarihte...

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler müjde, belli oldu! Yaz tatilindeki öğrenciler hemen buraya baksın! MEB okulları o tarihte açılacak! İşte detaylar...

07.07.2023 11:27 - Son Güncelleme: 07.07.2023 11:28
Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler müjde, belli oldu! Yaz tatilindeki öğrenciler hemen buraya baksın! MEB okulları o tarihte...

Öğrenciler 3 aylık yaz tatillerine devam ederken bir yandan da 2023-2024 eğitim öğretim yılı iş takvimi gündemde yer alıyor. Hem Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler hem de öğretmenler merakla MEB'den konuya ilişkin gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. 16 Haziran tarihinde kapanan okulların açılış tarihi belli oldu. Veli, öğretmen ve öğrencilere müjde az önce verildi! İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları...

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Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler müjde, belli oldu! Yaz tatilindeki öğrenciler hemen buraya baksın! MEB okulları o tarihte...

Yaz tatilinin biteceği tarih ve okulların açılacağı tarih netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre yaz tatilinden sonra okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler müjde, belli oldu! Yaz tatilindeki öğrenciler hemen buraya baksın! MEB okulları o tarihte...

Bakanlık tarafından çalışma takvimi İl ve İlçelerde bulunan Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek. Henüz önümüzdeki yıl yapılacak ara tatil, yarıyıl tatil tarihleri belli olmadı.

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler müjde, belli oldu! Yaz tatilindeki öğrenciler hemen buraya baksın! MEB okulları o tarihte...

Ancak önümüzdeki dönem yarıyıl tatilinin 19 Ocak'ta başlaması ve ikinci dönemin 5 Şubat'ta başlaması planlanıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler müjde, belli oldu! Yaz tatilindeki öğrenciler hemen buraya baksın! MEB okulları o tarihte...

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çaldı ve yaz tatili başladı. Yaz tatili bu yıl kısa sürmeyecek. Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yılda toplam 87 gün yaz tatili yapacak. 2 ay 26 gün sürecek yaz tatili 11 Eylül'de okulların açılmasıyla son bulacak.

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