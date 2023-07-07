Yaz tatilindeki öğrenciler hemen buraya baksın! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler müjde, belli oldu! MEB okulları o tarihte...

Öğrenciler 3 aylık yaz tatillerine devam ederken bir yandan da 2023-2024 eğitim öğretim yılı iş takvimi gündemde yer alıyor. Hem Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseliler hem de öğretmenler merakla MEB'den konuya ilişkin gelecek son dakika açıklamaları bekliyor. 16 Haziran tarihinde kapanan okulların açılış tarihi belli oldu. Veli, öğretmen ve öğrencilere müjde az önce verildi! İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları...