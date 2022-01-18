Yarıyıl tatili öncesi flaş açıklama geldi! Karneler nasıl dağıtılacak belli oldu Milli Eğitim Bakanlığı kritik kararı duyurdu! 21 Ocak Cuma günü...

Karneler verilecek mi? Karneler yüz yüze mi verilecek? 1. dönem karne dağıtılacak mı? soruları okulların tatile girmesine az bir süre kala gündemde yer almaya başladı. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim son sürat devam ediyor. Yeni varyantın çıkmasıyla birliikte okulların kapatılma olasılığı üzerinde durulurken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm tedbirler eşliğinde okulları açık tutmakta kararlı olduklarını dile getirdi. Yüz yüze eğitimde ısrarcı olduklarını belirten Özer "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" dedi. Bir yandan da yakın zamanda yarıyıl tatiline girecek öğrenciler için karne açıklaması geldi. İşte o kritik açıklama...