Yarıyıl tatili öncesi flaş açıklama geldi! Karneler nasıl dağıtılacak belli oldu Milli Eğitim Bakanlığı kritik kararı duyurdu! 21 Ocak Cuma günü...
Milyonlarca öğrenci 24 Ocak 2022 Cuma günü yarıyıl tatiline girecek. 15 - 19 Kasım 2021 tarihlerinde ilk ara tatillerini yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu kez sömestr tatili yapacak. Kiminin 15 tatil, kiminin sömestr kiminin de yarıyıl tatili diye adlandırdığı birinci dönemin son tatili 21 Ocak'ta son derse girildikten sonra başlayacak. MEB'den yapılan açıklamada tatilin 4 Şubat'ta sona ereceği belirtildi. Normalleşmeye girilmesiyle birlikte öğreciler derslerini yüz yüze eğitim şeklinde almaya devam ediyor. Ancak pandeminin devam etmesi nedeniyle öğrenci ve veliler karnelerin nasıl dağıtılacağını merak ediyor. Karneler nasıl verileceği belli oldu. İşte detaylar...
Karneler verilecek mi? Karneler yüz yüze mi verilecek? 1. dönem karne dağıtılacak mı? soruları okulların tatile girmesine az bir süre kala gündemde yer almaya başladı. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim son sürat devam ediyor. Yeni varyantın çıkmasıyla birliikte okulların kapatılma olasılığı üzerinde durulurken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm tedbirler eşliğinde okulları açık tutmakta kararlı olduklarını dile getirdi. Yüz yüze eğitimde ısrarcı olduklarını belirten Özer "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz" dedi. Bir yandan da yakın zamanda yarıyıl tatiline girecek öğrenciler için karne açıklaması geldi. İşte o kritik açıklama...
KARNELER NE ZAMAN VE NASIL VERİLECEK?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de sona erecek.
Karneler ise 21 Ocak Cuma günü yüz yüze elden verilecek.
2. dönem dersler 7 Şubat'ta başlayacak.
2. dönem ara tatili de 11 - 15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
MEB yönetmeliğine göre dönem sonu başarı ortalaması 70 ile 84.99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi alabilecek. Öğrencilerin karne notlarını bu dönem içerisinde girdikleri sınavların ortalaması ve sözlü notlarıyla belirmektedir.
Bu yıl karnelerin yüz yüze yapılağı duyurulurken, öte yandan geçtiğimiz dönem okullarda eğitim online yapıldığı için karneler de e-Okul üzerinden verilmişti.
BU YIL SINIFTA KALMA VAR MI?
2020-2021 eğitim öğretim yılında koronavirüs salgını nedeniyle sınıf geçme ve kalma durumlarında değişikliğe gidilmişti. Öğrencilerin pandemi şartlarından en az şekilde etkilenmesi için sınıfta kalma kaldırılmış ve başarısız dersi olan öğrenciler sorumlu bir şekilde üst sınıfa geçirilmişti. Bu sene yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapabilecek.