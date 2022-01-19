Kaldığı yurdun ve ya evin kirasını ödeyemeyenler işte şartları... Acele edin her öğrenciye 6 bin TL burs verilecek başvurular başladı!

AHBAP derneği tarafından burs başvuruları yeniden başladı. Başvuru yapan tam 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödenecek. Kaldığı evin kirasını ödemekte zorlananlar, geçici olarak kaldığı yerin ödemesini yapamayanlar, pahalı yurtta kalan ön lisans ve lisans öğrencileri başvuru yapabilecek. Müracaat işlemleri internet üzerinden yapılacak. Üniversitede okuduğunu, maddi zorluk çektiğini belgeleyenlere AHBAP derneğince para yardımı yapılacak. KYK burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilerin de başvuru yapabileceği duyuruldu. Peki AHBAP burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...