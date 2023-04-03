3 Nisan Pazartesi üniversitelerin açılacağı iller LİSTESİ! YARIN OKULLAR AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Yarın üniversiteler açılıyor mu, okullar tatil mi, uzaktan mı, hibrit mi, KYK yurtları açıldı mı, açılacak mı soruları milyonlarca öğrenci tarafımdan araştırılıyor. Bu noktada YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak üniversitelerin açılacağı tarih belli olmuştu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, ''3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi. '' dedi. Hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora...