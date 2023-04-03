RAMAZAN İMSAKİYE
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3 Nisan Pazartesi üniversitelerin açılacağı iller LİSTESİ! YARIN OKULLAR AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Öğrenciler için beklenen gün geldi! YÖK Erol Özvar- MEB Mahmut Özer son dakika açıklamalar burada! İlk-ortaokul, lise, üniversiteler: ön lisans, lisans, yükseklisans öğrencilerine güzel haber! Deprem felaketi ve kar nedeniyle bir çok ilde okullar kapatılmıştı. MEB'e bağlı okullar tek tek açılmaya başladı. Gözler bir süredir üniversitelerdeydi. YÖK Başkanı Erol Özvar fakülteleri açacakları tarihi duyurdu. Peki yarın okullar var mı, tatil mi? KYK yurtları açıldı mı? İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi okulların (üniversitelerin) açılacağı iller listesi.

03.04.2023 11:41 - Son Güncelleme: 03.04.2023 11:41
3 Nisan Pazartesi üniversitelerin açılacağı iller LİSTESİ! YARIN OKULLAR AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE Mİ? KYK yurtları açıldı mı? YÖK Erol Özvar açıklama: hazırlık, ön- lisans...

Yarın üniversiteler açılıyor mu, okullar tatil mi, uzaktan mı, hibrit mi, KYK yurtları açıldı mı, açılacak mı soruları milyonlarca öğrenci tarafımdan araştırılıyor. Bu noktada YÖK Başkanı Erol Özvar'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak üniversitelerin açılacağı tarih belli olmuştu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, ''3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-23 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi. '' dedi. Hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora...

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 Nisan Pazartesi üniversitelerin açılacağı iller LİSTESİ! YARIN OKULLAR AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE Mİ? KYK yurtları açıldı mı? YÖK Erol Özvar açıklama: hazırlık, ön- lisans...

FLAŞ YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI!

Son dakika... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar, "Üniversiteler 3 Nisan'da açılıyor, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilecek." ifadelerini kullandı.

3 Nisan Pazartesi üniversitelerin açılacağı iller LİSTESİ! YARIN OKULLAR AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE Mİ? KYK yurtları açıldı mı? YÖK Erol Özvar açıklama: hazırlık, ön- lisans...

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyen Özvar, üniversitelerde eğitimin 3 Nisan'da yüz yüze başlayacağını açıkladı.

3 Nisan Pazartesi üniversitelerin açılacağı iller LİSTESİ! YARIN OKULLAR AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE Mİ? KYK yurtları açıldı mı? YÖK Erol Özvar açıklama: hazırlık, ön- lisans...

"DEPREMDE 1589 ÖĞRENCİYİ KAYBETTİK"

Özvar, "Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde bulunan idari personel sayımız 30 bin civarındadır. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik. Yükseköğretim kurulu olarak depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık." dedi.

3 Nisan Pazartesi üniversitelerin açılacağı iller LİSTESİ! YARIN OKULLAR AÇILACAK MI, YÜZ YÜZE Mİ? KYK yurtları açıldı mı? YÖK Erol Özvar açıklama: hazırlık, ön- lisans...

"DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK"

Alınan kararları paylaşan Özvar, "17 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılında uzaktan öğretim olarak karar vermiştik.

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