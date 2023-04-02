MSÜ 2023 CEVAP ANAHTARI A-B-C-D kitapçığı! osym.gov.tr: MSÜ SÖZEL SAYISAL soru kitapçığı cevapları FULL PDF indir! Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler...

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Adayların heyecanla beklediği gün geldi, çattı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu sabah 10:15'te başladı. Sınavın hemen ardından ise 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları merak konusu oldu.Peki, MSÜ 2023 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte 2023 MSÜ soruları ve cevapları FULL PDF indir!
02.04.2023 11:27 - Son Güncelleme: 02.04.2023 11:27
MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 yani bugün gerçekleşti. Sınava giren adaylar sınav soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Bu noktada, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, MSÜ sınav soru ve cevapları yayımlandı mı 2023? MSÜ 2023 soruları cevap anahtarı ne zaman açıklanır? İşte detaylar...
MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM tarafından MSÜ 2023 soruları ve cevap anahtarı tarihi paylaşılmış değil. Fakat soru ve cevaplar aynı gün adaylarla paylaşılıyor.