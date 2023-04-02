MSÜ 2023 CEVAP ANAHTARI A-B-C-D kitapçığı! osym.gov.tr: MSÜ SÖZEL SAYISAL soru kitapçığı cevapları FULL PDF indir! Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler...

MSÜ sınavı 2 Nisan 2023 yani bugün gerçekleşti. Sınava giren adaylar sınav soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Bu noktada, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, MSÜ sınav soru ve cevapları yayımlandı mı 2023? MSÜ 2023 soruları cevap anahtarı ne zaman açıklanır? İşte detaylar...