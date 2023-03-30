YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? 31 Mart 2023 Cuma kar tatili olan iller listesi! Valilik açıklamaları son dakika! Ankara, Yozgat, Bursa, Nevşehir...

Yarın okullar var mı, tatil mi sorusu Meteoroloji'den gelen uyarılar sonrası araştırılmaya başlandı. Türkiye yaza girmeyi beklerken, soğuk havalar herkeste şok etkisi yarattı. Sıcak havalar değil kar geliyor. Bir çok ilde son günlerde başlayan kar yağışı yurdun tamamında etki gösterecek gibi duruyor. Hal böyle olunca okulların son durumu merak konusu oldu. Başta öğrenciler olmak üzere milyonlarca kişi kar tatili olan illeri öğrenmek istiyor. İşte son dakika gelişmeler: Ankara, Yozgat, Bursa, Nevşehir...