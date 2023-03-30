YARIN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? 31 Mart 2023 Cuma kar tatili olan iller listesi! Valilik açıklamaları son dakika! Ankara, Yozgat, Bursa, Nevşehir...
Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı ve soğuk havalar kar tatili duyurularını da beraberinde getiriyor. Nevşehir, Yozgat'ta 30 Mart 2023 Perşembe günü için kar tatili açıklamaları gelmişti. Gözler bu kez 31 Mart 2023 Cuma gününe çevrildi. Haftanın son iş günü olan Cuma gününde bir çok ilde kar yağışı ve yağmur devam ediyor. Bu noktada milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi, velisi ve öğretmenler yarın okullar var mı, tatil mi merak ediyor. Peki 31 Mart 2023 Cuma kar tatili olan iller listesi belli oldu mu? İşte son dakika Valilik açıklamaları...
Yarın okullar var mı, tatil mi sorusu Meteoroloji'den gelen uyarılar sonrası araştırılmaya başlandı. Türkiye yaza girmeyi beklerken, soğuk havalar herkeste şok etkisi yarattı. Sıcak havalar değil kar geliyor. Bir çok ilde son günlerde başlayan kar yağışı yurdun tamamında etki gösterecek gibi duruyor. Hal böyle olunca okulların son durumu merak konusu oldu. Başta öğrenciler olmak üzere milyonlarca kişi kar tatili olan illeri öğrenmek istiyor. İşte son dakika gelişmeler: Ankara, Yozgat, Bursa, Nevşehir...
Öte yandan bir önceki gün gelen açıklamalar şöyleydi;
👉NEVŞEHİR
Nevşehir`de öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.
👉GÜMÜŞHANE
Gümüşhane Valiliği, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün bir gün süre ile Tatil edildiğini açıkladı.