RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Eğitim 30 Mart 2023 Yozgat, Ankara, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Artvin, Kırşehir'de okullar tatil mi? YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI? MEB-Valilik son dakika...

30 Mart 2023 Yozgat, Ankara, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Artvin, Kırşehir'de okullar tatil mi? YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI? MEB-Valilik son dakika...

Meteoroloji uyarıları sonrası birçok ilde kar yağışı başladı. Bu kapsamda milyonlarca kişi 30 Mart'ta hangi illerde kar tatili olduğunu araştırmaya başladı. Perşembe günü kar tatili olan illere tam liste haberimizde yer verdik. Peki Yarın okullar tatil mi? 30 Mart Yozgat, Ankara, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Artvin, Kırşehir'de okullar tatil mi? İşte Vali - MEB son dakika açıklamalar...

takvim.com.tr
29.03.2023 19:11 - Son Güncelleme: 29.03.2023 19:11
30 Mart Yozgat, Ankara, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Artvin, Kırşehir’de okullar tatil mi? YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI? MEB-Valilik son dakika...

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde yoğun görülen kar yağışının etkisiyle okullarda eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller listesi merak ediliyor. Peki, kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? İşte 30 Mart Perşembe kar tatili olan bölgeler...

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30 Mart Yozgat, Ankara, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Artvin, Kırşehir’de okullar tatil mi? YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI? MEB-Valilik son dakika...

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."

30 Mart Yozgat, Ankara, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Artvin, Kırşehir’de okullar tatil mi? YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI? MEB-Valilik son dakika...

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

30 Mart Yozgat, Ankara, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Artvin, Kırşehir’de okullar tatil mi? YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI? MEB-Valilik son dakika...

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

30 Mart Yozgat, Ankara, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Artvin, Kırşehir’de okullar tatil mi? YARIN OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI? MEB-Valilik son dakika...

HAVA SICAKLIKLARI AZALIYOR

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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