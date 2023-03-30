Üniversiteler 3 Nisan’da açılacak mı? YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklama! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Ara sınavlar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan peş peşe flaş son dakika açıklamalar geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine karar verilmişti. Son dakika açıklamaya göre eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin hem yüz yüze hem uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. İşte detaylar...