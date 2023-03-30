Üniversiteler 3 Nisan'da açılacak mı? YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklama! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Ara sınavlar...
Üniversiteler ne zaman açılacak, 3 Nisan'da açılacak mı sorusuna yanıt YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi. Deprem felaketi sonrası üniversiteler uzaktan eğitime geçmişti. Bir süredir yüzbinlerce öğrenci fakültelerin ne zaman yüz yüze açılacağını merak ediyordu. Erol Özvar geçtiğimiz haftalarda Nisan ayında yüz yüze eğitim ve hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini belirtmişti. Yeni açıklamayla birlikte üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu. İşte Özvar'ın son dakika açıklamaları...
30.03.2023 16:13 - Son Güncelleme: 30.03.2023 16:43
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan peş peşe flaş son dakika açıklamalar geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesine karar verilmişti. Son dakika açıklamaya göre eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin hem yüz yüze hem uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELER 3 NİSAN'DA AÇILACAK MI?
Son dakika... YÖK Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.