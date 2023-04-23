YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI? 24 Nisan 2023 Pazartesi okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili ertelendi mi? Dersler ne zaman başlayacak? MEB İL İL SON DURUM!
Okulların açılış tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Bu sene Ramazan Bayramı ve ara tatil birleştirildi. Öğrenciler ve velileri tatilin son gününda arama motorlarında '24 Nisan Pazartesi okullar açılıyor mu, ara tatil uzatıldı mı?' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, yarın okullar tatil mi, var mı? 24 Nisan Pazartesi okullar açılacak mı? İşte detaylar...
23.04.2023 09:03 - Son Güncelleme: 23.04.2023 09:04
Ara tatilin ne zaman sona ereceği hakkında aramalar hız kazandı. Ara tatil ve byaram tatili bitmesinden sonra okullar açılacak. Tatilin son gününde öğrenciler araştırmalara başladı. Peki, YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI? 24 Nisan Pazartesi okullar açılıyor mu, ara tatil uzatıldı mı? Dersler ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar 14 Nisan tarihinde tatile girdiler. 21-22 ve 23 Nisan tarihlerinde ise Ramazan Bayramı idrak ediliyor. Bu dönem ara tatil ve bayram tatili birleştirildi. Ara tatil ve bayram tatili 24 Nisan tarihinde son bulacak.