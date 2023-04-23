YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI? 24 Nisan 2023 Pazartesi okullar açılıyor mu, 23 Nisan tatili ertelendi mi? Dersler ne zaman başlayacak? MEB İL İL SON DURUM!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 14 Nisan tarihinde tatile girdiler. 21-22 ve 23 Nisan tarihlerinde ise Ramazan Bayramı idrak ediliyor. Bu dönem ara tatil ve bayram tatili birleştirildi. Ara tatil ve bayram tatili 24 Nisan tarihinde son bulacak.