Vav TV İzle
Haberler Eğitim Bu yıl yaz tatili olmayacak mı, süresi kısalacak mı? 2023 YAZ TATİLİ İPTAL Mİ? 16 Haziran 2023'e kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak?

Bu yıl yaz tatili olmayacak mı, süresi kısalacak mı? 2023 YAZ TATİLİ İPTAL Mİ? 16 Haziran 2023'e kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 yılı okulların kapanacağı tarihi duyurdu ve milyonlarca öğrenci merakla araştırmalara başladı. Okullarda 2. ara tatil sona ererken gözler yaz tatiline çevrildi. Peki, Bu yıl yaz tatili olmayacak mı? 16 Haziran'a kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

24.04.2023 08:59 - Son Güncelleme: 24.04.2023 08:59
MEB son dakika yaz tatili kararı! 2023 YAZ TATİLİ İPTAL Mİ? Bu yıl yaz tatili olmayacak mı? 16 Haziran’a kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak?

Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi 'Yaz tatili ne zaman?' sorusunun yanıtını araştırıyor. 2. ara tatilin sona ermesiyle birlikte bu kez de yaz tatili tarihi merak konusu oldu. Peki 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman kapanacak? Bu yıl yaz tatili olmayacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
MEB son dakika yaz tatili kararı! 2023 YAZ TATİLİ İPTAL Mİ? Bu yıl yaz tatili olmayacak mı? 16 Haziran’a kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda yaz tatili tarihi ile ilgili araştırmalar başladı.

MEB son dakika yaz tatili kararı! 2023 YAZ TATİLİ İPTAL Mİ? Bu yıl yaz tatili olmayacak mı? 16 Haziran’a kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak?

17-21 Nisan tarihleri arasında 2. ara tatilini yapan öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü yeniden eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

MEB son dakika yaz tatili kararı! 2023 YAZ TATİLİ İPTAL Mİ? Bu yıl yaz tatili olmayacak mı? 16 Haziran’a kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak?

Öğrenciler ve veliler de son günlerde "2023 okullarda yaz tatili olacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor.

MEB son dakika yaz tatili kararı! 2023 YAZ TATİLİ İPTAL Mİ? Bu yıl yaz tatili olmayacak mı? 16 Haziran’a kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak?

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları bulunuyor. İşte MEB 2023 yaz tatili ve okulların kapanış tarihi!

SON DAKİKA