Bu yıl yaz tatili olmayacak mı, süresi kısalacak mı? 2023 YAZ TATİLİ İPTAL Mİ? 16 Haziran 2023'e kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak?

Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi 'Yaz tatili ne zaman?' sorusunun yanıtını araştırıyor. 2. ara tatilin sona ermesiyle birlikte bu kez de yaz tatili tarihi merak konusu oldu. Peki 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman kapanacak? Bu yıl yaz tatili olmayacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler!