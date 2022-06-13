Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den kritik açıklama 12’inci sınıfa kadar tüm öğrenciler 17 Haziran Cuma... MEB’den flaş KARNE kararı!

Milyonlarca öğrenci yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Öğrenciler önümüzdeki yıl hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacak belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanmasına yakın lise son sınıf öğrencileri hakkında, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" diye konuştu. Öğrenciler karnelerini almayı beklerken Özer'den son dakika açıklamalar geldi. İşte detaylar...