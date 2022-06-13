Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik açıklama 12'inci sınıfa kadar tüm öğrenciler 17 Haziran Cuma... MEB'den flaş KARNE kararı!
MEB'den flaş KARNE kararı! Resmen değişti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik açıklamalar geldi. 12'inci sınıfa kadar tüm öğrencileri ilgilendiriyor. Yaz tatilinin başlamasına çok az bir zaman dilimi kaldı. Öğrenciler bu hafta son kez derslere girecek. 3 aylık bir tatil dönemi için heyecanlı bekletiş devam ediyor. Bakan Özer gündemdeki soruları yanıtladı. Öğrenciler tarafından yakından takip edilen MEB'in açıklamaları haberimizde! 17 Haziran Cuma günü...
Milyonlarca öğrenci yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Öğrenciler önümüzdeki yıl hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacak belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanmasına yakın lise son sınıf öğrencileri hakkında, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" diye konuştu. Öğrenciler karnelerini almayı beklerken Özer'den son dakika açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde 8. sınıf öğrenciler liseye geçiş sınavına katıldı. LGS hakkında açıklama yapan Milli Eğtim Bakanı Mahmut Özer aynı zamanda karnelerini almaya hazırlanan öğrenclerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
Lisee son sınıfa denk gelen ve üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerinin de devamsızlıktan dolayı sınıf tekrarı yapmayacağını müjdeledi.
Özer, 12. sınıf öğrencileri özelinde gerçekleştirdikleri çalışmanın detayını duyurarak, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" diye konuştu.
İşte Özer'in açıklamaları...