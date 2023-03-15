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Haberler Eğitim YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 16 Mart sel ve kar yağışı nedeniyle tatil olan iller listesi 2023! MEB- Valilik son dakika! Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Trabzon, Sinop...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 16 Mart sel ve kar yağışı nedeniyle tatil olan iller listesi 2023! MEB- Valilik son dakika! Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Trabzon, Sinop...

Şanlıurfa ve Adıyaman'da şimdi de sel felaketi yaşanmaya başladı. Valilik kentte etkili olan sağanağın son yıllların en yoğun yağış olduğunu dile getirdi ve okullara 1 gün ara verildi. Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre bazı illerde kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu nedenle gözler tatil açıklamalarına çevrildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 16 Mart Şanlıurfa, Adıyaman'da okullar tatil olacak mı? Kar nedeniyle okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

15.03.2023 10:46 - Son Güncelleme: 15.03.2023 10:46
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 16 Mart sel ve kar yağışı nedeniyle tatil olan iller listesi 2023! MEB- Valilik son dakika! Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Trabzon, Sinop...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu bazı evleri su bastı, yollar göle döndü. Peki, 16 Mart yarın okullar tatil mi? İşte tüm detaylar...

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 16 Mart sel ve kar yağışı nedeniyle tatil olan iller listesi 2023! MEB- Valilik son dakika! Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Trabzon, Sinop...

Şanlıurfa'yı etkisi altına alan sağanak yağmur suları birçok semtte sele neden oldu. Ekili alanlar ile çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini su bastı, hastalar üst katlara taşındı. Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 16 Mart sel ve kar yağışı nedeniyle tatil olan iller listesi 2023! MEB- Valilik son dakika! Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Trabzon, Sinop...

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ev ve işyerlerine giren sular vatandaşlar ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Göle dönen cadde ve sokaklarda trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 16 Mart sel ve kar yağışı nedeniyle tatil olan iller listesi 2023! MEB- Valilik son dakika! Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Trabzon, Sinop...

ADIYMAN'DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 16 Mart sel ve kar yağışı nedeniyle tatil olan iller listesi 2023! MEB- Valilik son dakika! Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Trabzon, Sinop...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz 16 Mart'ta tatil olan ilçeler duyurulmadı. Açıklamalar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

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