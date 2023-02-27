YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Şubat 2023 Salı okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika açıklama! Anaokulu, ilkokul, lise...
28 Şubat 2023 yarın okullar tatil mi, var mı sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Önce Kahramanmaraş, ardından Hatay, şimdi de Malatya. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Hatay ve Malatya'da da artçılar vatandaşları korkuttu. Bu noktada okulların son durumu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları sonrası 71 ilde 20 Şubat'ta okullar açıldı. Gözler depremden etkilenen 10 ile çevrildi. Peki 28 Şubat 2023 Salı hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi? İşte okul tatili olan iller LİSTESİ!
Son olarak Malatya'da gerçekleşen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası ''Yarın okul var mı, tatil mi?'' sorusu tekrar gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta, Hatay'da 20 Şubat'ta, Malatya'da da 27 Şubat'ta yıkıcı depremler meydana geldi. Okulların bu noktada son durumu merak ediliyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları ve 28 Şubat 2023 Salı okul tatili olan iller listesi...
YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?
28 Şubat 2023 Salı günü Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır ve Kilis'te okullar tatil.
ADANA'DA 2. DÖNEM EĞİTİM TARİHİ ERTELENDİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana ilimizde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağını açıklamıştık. Bu başlangıç tarihini, yeni verilere göre 13 Mart'a ertelemiş olduk" dedi.
MAHMUT ÖZER'DEN SON AÇIKLAMALAR
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'ya gelen Bakan Mahmut Özer, 112 Acil Merkezi'nde kurulan Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Bakan Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitim-öğretimi normalleştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.