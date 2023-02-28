Mahmut Özer az evvel duyurdu! Anasınıfı, 1,2,3,4, sınıf, ortaokul ve liseler... Milli Eğitim Bakanlığından son dakika gelişmesi, 2 gün sonra başlıyor!
Mahmut Özer okullarla ilgili kararı resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan peş peşe açıklamalar! Anaokulundan lise son sınıf öğrencilerine kadar tüm öğrencileri, velileri ve öğretmenleri kapsıyor. Milyonlarca öğrenci deprem nedeniyle henüz 2. döneme başlayamadı. Öte yandan YKS ve LGS sınavına hazırlık yapan öğreneciler de sınavlarını beklerken bir yandan da konuları araştırıyor. İşte MEB tarafından alınan son dakika tüm kararlar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan son karar duyuruldu. Hem öğrenci hem öğretmenleri ilgilendiriyor. Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel açıkladı. Deprem felaketinin ardından kararlar peş peşe ilan edildi. LGS ve YKS'de 2. dönem konularından soru çıkmayacağını belirten Bakan Özer, ayrıca deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağının altını çizdi. Henüz 2. dönem derslerine başlayamayan öğrenciler için de yeni dönem okul açılma tarihini duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar...
Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer, LGS ve YKS'ye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız''
DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK
Deprem Kahramanmaraş dahil 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay depremden etkilendi. Bu illerimizde OHAL ilan edildi ve eğitim öğretime ara verildi. Depremin etkilendiği 10 ildeki okullarda devam şartı aranmayacak.