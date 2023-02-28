Mahmut Özer az evvel duyurdu! Anasınıfı, 1,2,3,4, sınıf, ortaokul ve liseler... Milli Eğitim Bakanlığından son dakika gelişmesi, 2 gün sonra başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan son karar duyuruldu. Hem öğrenci hem öğretmenleri ilgilendiriyor. Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel açıkladı. Deprem felaketinin ardından kararlar peş peşe ilan edildi. LGS ve YKS'de 2. dönem konularından soru çıkmayacağını belirten Bakan Özer, ayrıca deprem bölgesindeki okullarda devam şartı aranmayacağının altını çizdi. Henüz 2. dönem derslerine başlayamayan öğrenciler için de yeni dönem okul açılma tarihini duyurdu. İşte merak edilen tüm detaylar...