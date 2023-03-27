YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...

Yarın okullar var mı, tatil mi sorusu öğrencilerin gündeminde sıkça araştırılıyor. Depremler ve olumsuz hava şartları nedeniyle son haftalarda bir çok okul tatil edildi ve tekrar açıldı. Depremden en çok etkilenen 4 ilde de 27 Mart Pazartesi itibariyle ders zili çaldı. İşte okullarda son durum...