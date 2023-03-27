YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasıyla birlikte deprem bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da okullar 27 Mart 2023 itibariyle kademeli olarak açılmaya başladı. Gözler bu kez 28 Mart 2023 Salı gününe çevrildi. Peki 28 Mart 2023 Salı (yarın) okullar tatil mi? Hangi ill ve ilçelerde okullar açıldı?
27.03.2023 23:41 - Son Güncelleme: 27.03.2023 23:50
Deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde ise okullar kademeli olarak açılmaya başladı. 1 Mart'ta Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar açıldı.