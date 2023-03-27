RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Eğitim YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasıyla birlikte deprem bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da okullar 27 Mart 2023 itibariyle kademeli olarak açılmaya başladı. Gözler bu kez 28 Mart 2023 Salı gününe çevrildi. Peki 28 Mart 2023 Salı (yarın) okullar tatil mi? Hangi ill ve ilçelerde okullar açıldı?

27.03.2023 23:41 - Son Güncelleme: 27.03.2023 23:50
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...

Yarın okullar var mı, tatil mi sorusu öğrencilerin gündeminde sıkça araştırılıyor. Depremler ve olumsuz hava şartları nedeniyle son haftalarda bir çok okul tatil edildi ve tekrar açıldı. Depremden en çok etkilenen 4 ilde de 27 Mart Pazartesi itibariyle ders zili çaldı. İşte okullarda son durum...

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...

OKULLARDA EĞİTİM 20 ŞUBAT'TA BAŞLADI!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası ülke genelinde okullar tatil edilmişti. 71 ilde okulların 20 Şubat'ta açılmasına karar verildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...

Deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde ise okullar kademeli olarak açılmaya başladı. 1 Mart'ta Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar açıldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...

13 Mart'ta Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da okullar açıldı. 27 Mart'ta da Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da okullar açıldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 28 Mart 2023 Salı okul tatili olan iller listesi! MEB son dakika duyurular! Anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri...

28 MART 2023 SALI OKULLAR TATİL Mİ?

28 Mart 2023 Salı günü için tatil duyurusu bulunmuyor.

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