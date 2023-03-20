MEB 45 bin öğretmen ataması başvuru ne zaman? 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2023! İşte BRANŞLAR, ATAMA KONTENJANLARI, KADROLAR, ŞARTLAR...

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız.'' ifadelerini kullandı.