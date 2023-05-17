YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Mayıs'ta okullar yarım gün mü? Yarın okullar öğleden sonra tatil mi? MEB son dakika! Ankara, İstanbul, Van...

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ TATİL Mİ?

Dini günlerden bir gün öncesi yarım gün olarak kabul edilir ve arefe günü olarak adlandırılır. Milli bayramların bir gün öncesi ise yarım gün değildir. Dolayısıyla 18 Mayıs tarihi yarım gün ve resmi tatil olmayacak. Kamu kurumları başta olmak üzere birçok işyeri açık olacak.