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Haberler Eğitim MEB'den 2. tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Ders yok' diyerek açıkladı! İlkokul, ortaokul, liseler 19-20-21-27-28-29 Mayıs'ta okula...

MEB'den 2. tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Ders yok' diyerek açıkladı! İlkokul, ortaokul, liseler 19-20-21-27-28-29 Mayıs'ta okula...

Öğrencilere 2. tatil yolda! Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi bu haberi bekliyordu! Seçim tatili sona erdi. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 3 gün tatilin keyfini çıkarttı. Sırada ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı var. Öte yandan seçimlerin 2. tura kaldığı kesinleşti. 19 Mayıs tatilinin yanı sıra gözler 29 Mayıs tatilinde. Peki Seçim 2. tura kaldı okullar tatil olur mu? 29 Mayıs'ta okullar tatil olaca kmı? Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte detaylar.

17.05.2023 18:26 - Son Güncelleme: 17.05.2023 18:27
İlkokul, ortaokul, liseler 19-20-21-27-28-29 Mayıs’ta okula... MEB’den 2. tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Ders yok’ diyerek açıkladı!

Seçim tatilinin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrencinin gözü kulağı MEB'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurmuştu. Öğrenciler seçim tatili ile 19 Mayıs'ın birleştirileceğini düşünse de MEB'den böyle bir açıklama gelmemişti. Bu kez 19 Mayıs ve seçimlerde 2. tur tatili hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine müjde! 19 Mayıs'ta okullar tatil! Peki 29 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 Mayıs'ta....

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İlkokul, ortaokul, liseler 19-20-21-27-28-29 Mayıs’ta okula... MEB’den 2. tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Ders yok’ diyerek açıkladı!

MAHMUT ÖZER'DEN SEÇİM TATİLİ MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini müjdelemişti. Bakan Özer konuya ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İlkokul, ortaokul, liseler 19-20-21-27-28-29 Mayıs’ta okula... MEB’den 2. tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Ders yok’ diyerek açıkladı!

18 VE 19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mayıs'ta herhangi bir tatil bulunmuyor. Okullar yarım gün tatil de olmayacak. Öğrenciler 18 Mayıs Perşembe günü tam gün okula gidecek.

19 Mayıs'ta ise bir resmi tatil bulunuyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 19 Mayıs Cuma günü okullar 1 gün tatil olacak.

İlkokul, ortaokul, liseler 19-20-21-27-28-29 Mayıs’ta okula... MEB’den 2. tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Ders yok’ diyerek açıkladı!

Böylelikle hafta sonuyla birlikte öğrenciler 19-20-21 Mayıs'ta toplam 3 gün tatil yapmış olacak.

İlkokul, ortaokul, liseler 19-20-21-27-28-29 Mayıs’ta okula... MEB’den 2. tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Ders yok’ diyerek açıkladı!

29 MAYIS'TA OKUL VAR MI, DERS İŞLENECEK Mİ?

Öte yandan seçimlerde 2. tur kesinleşti. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kesin olmayan sonuçlara göre; seçilme yeterliliğini hiç bir adayın alamadığı görülmüştür. İkinci tur seçimin 28 Mayıs 2023 pazar günü yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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