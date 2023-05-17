MEB'den 2. tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Ders yok' diyerek açıkladı! İlkokul, ortaokul, liseler 19-20-21-27-28-29 Mayıs'ta okula...

MAHMUT ÖZER'DEN SEÇİM TATİLİ MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini müjdelemişti. Bakan Özer konuya ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerini kullanmıştı.