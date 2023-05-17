MEB'den 2. tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Ders yok' diyerek açıkladı! İlkokul, ortaokul, liseler 19-20-21-27-28-29 Mayıs'ta okula...
Öğrencilere 2. tatil yolda! Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi bu haberi bekliyordu! Seçim tatili sona erdi. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 3 gün tatilin keyfini çıkarttı. Sırada ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı var. Öte yandan seçimlerin 2. tura kaldığı kesinleşti. 19 Mayıs tatilinin yanı sıra gözler 29 Mayıs tatilinde. Peki Seçim 2. tura kaldı okullar tatil olur mu? 29 Mayıs'ta okullar tatil olaca kmı? Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte detaylar.
Seçim tatilinin sona ermesinin ardından milyonlarca öğrencinin gözü kulağı MEB'e çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurmuştu. Öğrenciler seçim tatili ile 19 Mayıs'ın birleştirileceğini düşünse de MEB'den böyle bir açıklama gelmemişti. Bu kez 19 Mayıs ve seçimlerde 2. tur tatili hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine müjde! 19 Mayıs'ta okullar tatil! Peki 29 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 Mayıs'ta....
MAHMUT ÖZER'DEN SEÇİM TATİLİ MÜJDESİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini müjdelemişti. Bakan Özer konuya ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
18 VE 19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
18 Mayıs'ta herhangi bir tatil bulunmuyor. Okullar yarım gün tatil de olmayacak. Öğrenciler 18 Mayıs Perşembe günü tam gün okula gidecek.
19 Mayıs'ta ise bir resmi tatil bulunuyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 19 Mayıs Cuma günü okullar 1 gün tatil olacak.