YARIN OKULLAR TATİL M, AÇIK MI? 19 Mayıs 2023 Cuma günü okul var mı yok mu? MEB son dakika açıklama! 3 gün tatil yapacaklar!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'na az bir zaman dilimi kaldı. Bu yıl 19 Mayıs hafta içine denk geliyor. Öğrenciler ve veliler bu nedenle okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Resmi tatillerde okullar tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı da ülkemizde her yıl resmi tatil olara kutlanıyor. Peki YARIN OKULLAR TATİL M, AÇIK MI? 19 Mayıs 2023 Cuma günü okul var mı yok mu?