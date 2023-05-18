YARIN OKULLAR TATİL M, AÇIK MI? 19 Mayıs 2023 Cuma günü okul var mı yok mu? MEB son dakika açıklama! 3 gün tatil yapacaklar!
''Yarın okullar var mı?'' sorusunun yanıtı gündemde öğrenciler ve velileri tarafından sıkça araştırılıyor. 19 Mayıs 2023 Cuma gününe az bir süre kala okulların durumu merak konusu oldu. Öğrencileri 2 gün tatile ek 1 gün resmi tatil bekliyor. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisine müjdeli haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan az evvel geldi. Peki 19 Mayıs 2023 Cuma günü okul var mı yok mu? Yarın okullar tatil mi, açık mı? Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dahil tam 3 gün tatil açıklaması geldi. İşte detaylar...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'na az bir zaman dilimi kaldı. Bu yıl 19 Mayıs hafta içine denk geliyor. Öğrenciler ve veliler bu nedenle okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Resmi tatillerde okullar tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı da ülkemizde her yıl resmi tatil olara kutlanıyor. Peki YARIN OKULLAR TATİL M, AÇIK MI? 19 Mayıs 2023 Cuma günü okul var mı yok mu?
19 MAYIS YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda büyük coşku ile kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı gün olması açısından büyük önem arz eden 19 Mayıs resmi tatillerimiz arasında yer alıyor.
Cuma gününe denk gelen bu bayram hafta sonu tatili ile birleşirken kamusal iş yerleri ile okullar, 19 Mayıs Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca kapalı olacak.
Okullar ve iş yerleri 22 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ancak özel sektör çalışanları için 19 Mayıs tatili, işverenlerin inisiyatifiyle belirlenmektedir.
19 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?
19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.