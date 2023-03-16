OKULLAR TATİL Mİ? 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller LİSTESİ! Valilik son dakika açıklama! İstanbul, Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya...

Okullar tatil mi oldu, bugün yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi soruları Bolu'da meydana gelen deprem sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. İstanbul, Düzce, Ankara, Sakarya'da da hissedilen depremin ardından Düzce Valiliği'nden tatil açıklaması geldi. İşte 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller ve son dakika gelişmelerin ayrıntıları...