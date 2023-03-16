Vav TV İzle
Haberler Eğitim OKULLAR TATİL Mİ? 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller LİSTESİ! Valilik son dakika açıklama! İstanbul, Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya...

OKULLAR TATİL Mİ? 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller LİSTESİ! Valilik son dakika açıklama! İstanbul, Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya...

Son dakika Bolu'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası okul tatili haberleri gelmeye başladı. Bolu'da bugün (16 Mart 2023 Perşembe) saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Düzce ve Sakarya'da da hissedilen deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Düzce Valisi, "Panikleyen çocuklarımız var, okullar bugün tatil" açıklaması yaptı. Peki yarın okullar tatil mi? İşte 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller listesi...

16.03.2023 14:47 - Son Güncelleme: 16.03.2023 14:53
OKULLAR TATİL Mİ? 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller LİSTESİ! Valilik son dakika açıklama! İstanbul, Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya...

Okullar tatil mi oldu, bugün yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi soruları Bolu'da meydana gelen deprem sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. İstanbul, Düzce, Ankara, Sakarya'da da hissedilen depremin ardından Düzce Valiliği'nden tatil açıklaması geldi. İşte 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller ve son dakika gelişmelerin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
OKULLAR TATİL Mİ? 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller LİSTESİ! Valilik son dakika açıklama! İstanbul, Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya...

DÜZCE VALİSİ: OKULLAR TATİL

Son dakika... Düzce Valisi, "Panikleyen çocuklarımız var, okullar bugün tatil" açıklaması yaptı. Buna göre 15 Mart 2023 Perşembe günü Düzce'de okullar 1 gün tatil edildi.

OKULLAR TATİL Mİ? 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller LİSTESİ! Valilik son dakika açıklama! İstanbul, Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem bölgesi ilan edilen Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da okulların açılış tarihi 27 Mart 2023 olarak duyuruldu.

OKULLAR TATİL Mİ? 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller LİSTESİ! Valilik son dakika açıklama! İstanbul, Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem bölgesindeki okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılıyor. 3 kategoride tarih belirlendi.

Birinci kategoride yer alan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart'ta başladı.

OKULLAR TATİL Mİ? 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller LİSTESİ! Valilik son dakika açıklama! İstanbul, Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya...

İkinci kategoride Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açıldı.

SON DAKİKA