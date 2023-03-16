OKULLAR TATİL Mİ? 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller LİSTESİ! Valilik son dakika açıklama! İstanbul, Bolu, Düzce, Ankara, Sakarya...
Son dakika Bolu'daki 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası okul tatili haberleri gelmeye başladı. Bolu'da bugün (16 Mart 2023 Perşembe) saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Düzce ve Sakarya'da da hissedilen deprem nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Düzce Valisi, "Panikleyen çocuklarımız var, okullar bugün tatil" açıklaması yaptı. Peki yarın okullar tatil mi? İşte 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller listesi...
16.03.2023 14:47 - Son Güncelleme: 16.03.2023 14:53
Okullar tatil mi oldu, bugün yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi soruları Bolu'da meydana gelen deprem sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. İstanbul, Düzce, Ankara, Sakarya'da da hissedilen depremin ardından Düzce Valiliği'nden tatil açıklaması geldi. İşte 16-17 Mart 2023 okul tatili olan iller ve son dakika gelişmelerin ayrıntıları...