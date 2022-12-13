YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık ders var mı, işlenecek mi? Son dakika Valilik açıklamaları! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kars...
Yarın okullar tatil mi, değil mi milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. Bu noktada son dakika Valilik açıklamaları araştırıyor. Son günlerde Meteoroloji'den peş peşe fırtına ve yağış uyarısı yapılıyor. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde havalar git gide kötüleşiyor. Olumsuzh ava koşulları nedeniyle geçtiğimiz kış bir çok ilde okullar tatil edilmişti. Peki YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık 2022 okullarda ders var mı, işlenecek mi? Son dakika Valilik açıklamaları! İstanbul, Ankara, Antalya, Kars...
Havaların git gide soğuması ve günlük yaşamı zorlaştırmaya başlamasıyla birlikte 'Okullar tatil mi?' soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporunu yayımlandı. Son olarak Antalya'nın Kumluca ilçesinde Pazar günü öğleden sonra başlayan ve aralıklı bir şekilde devam eden sağanak yağış nedeniyle Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Gözler bu kez bu haftanın diğer günlerine çevrildi. Peki YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Aralık 2022 okullarda ders var mı, işlenecek mi?
Öte yandan Kumluca'da dün öğleden sonra başlayan ve aralıklı bir şekilde devam eden sağanak yağış sonrası dereler taştı. Sular ilçenin merkezine geldi ve sele yol açtı.
Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığı'nda kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.
Kumluca Belediye Başkanı sosyal medya üzerinden "Kumluca felaketi yaşıyor. Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumlucamıza geçmiş olsun." açıklamalarında bulundu.
Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
KUMLUCA'DA BELEDİYE ANONS YAPTI
Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu. İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
İlçede yağış etkisini sürdürüyor.