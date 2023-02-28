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Haberler Eğitim YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika: Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika: Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ...

1 Mart 2023 Çarşamba okullar tatil mi, var mı sorusu Kahramanmaraş merkezli depremin ardından her gün sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası artçı depremler de sürüyor. Bu noktada deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde okullar tatil edildi. 71 ilde eğitim öğretim devam ederken, 10 ilde yüzbinlerce öğrenci okullarının ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. Konuya ilişkin MEB'den karar çıktı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer beklenen açıklamayı yaptı. Peki yarın okul var mı? İşte Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ okulların açılacağı tarih...

28.02.2023 16:15 - Son Güncelleme: 28.02.2023 16:15
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Şubat 2023 Çarşamba okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika: Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ...

Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, 10 ilde okulların ne zaman açılacağı belli oldu. MEB son dakika açıklamalar yakından takip edilirken, Mahmut Özer illeri 3 kategoride açacaklarını duyurdu. Peki hangi ilde okullar ne zaman açılacak? Yarın okullar tatil mi? 1 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller listesi belli oldu.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Şubat 2023 Çarşamba okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika: Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem bölgesi ilan edilen 10 il hariç 71 ilde okullar 20 Şubat'ta başladı. Mahmut Özer'in açıklamasına göre 1 Mart itibariyle Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar açılacak.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Şubat 2023 Çarşamba okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika: Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ...

Bakan Özer'in açıklaması şöyle:

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Şubat 2023 Çarşamba okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika: Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ...

Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 Şubat 2023 Çarşamba okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika: Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ...

ADANA, OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL?

İkinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

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