YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika: Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ...
1 Mart 2023 Çarşamba okullar tatil mi, var mı sorusu Kahramanmaraş merkezli depremin ardından her gün sıkça araştırılmaya başlandı. 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası artçı depremler de sürüyor. Bu noktada deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde okullar tatil edildi. 71 ilde eğitim öğretim devam ederken, 10 ilde yüzbinlerce öğrenci okullarının ne zaman açılacağını öğrenmek istiyor. Konuya ilişkin MEB'den karar çıktı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer beklenen açıklamayı yaptı. Peki yarın okul var mı? İşte Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ okulların açılacağı tarih...
28.02.2023 16:15 - Son Güncelleme: 28.02.2023 16:15
Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, 10 ilde okulların ne zaman açılacağı belli oldu. MEB son dakika açıklamalar yakından takip edilirken, Mahmut Özer illeri 3 kategoride açacaklarını duyurdu. Peki hangi ilde okullar ne zaman açılacak? Yarın okullar tatil mi? 1 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller listesi belli oldu.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Deprem bölgesi ilan edilen 10 il hariç 71 ilde okullar 20 Şubat'ta başladı. Mahmut Özer'in açıklamasına göre 1 Mart itibariyle Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da okullar açılacak.