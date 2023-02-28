YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller LİSTESİ! MEB son dakika: Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ...

Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, 10 ilde okulların ne zaman açılacağı belli oldu. MEB son dakika açıklamalar yakından takip edilirken, Mahmut Özer illeri 3 kategoride açacaklarını duyurdu. Peki hangi ilde okullar ne zaman açılacak? Yarın okullar tatil mi? 1 Mart 2023 Çarşamba okul tatili olan iller listesi belli oldu.