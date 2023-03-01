2 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller listesi! Yarın okullar tatil mi? MEB Mahmut Özer son dakika açıklamalar! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Okulların ne zaman açılacağı hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulları bölge bölge ayırarak açılış tarihlerini duyurdu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2 Mart tatil olan iller hangileri? İşte detaylar...