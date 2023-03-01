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Haberler Eğitim 2 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller listesi! Yarın okullar tatil mi? MEB Mahmut Özer son dakika açıklamalar! Üniversiteler ne zaman açılacak?

2 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller listesi! Yarın okullar tatil mi? MEB Mahmut Özer son dakika açıklamalar! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Okulların açılış tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Bakan Mahmut Özer'in konu hakkında açıklamaları sıkı takibe alındı. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve çevre illeri etkileyen depremlerin ardından okulları yarıyıl tatili süresi uzatılmış ve 2. dönem açılış tarihi ertelenmişti. Bu kapsamda arama motorlarında okulların açılış tarihi araştırılıyor. Peki, 2 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller listesi açıklandı mı? Yarın okullar tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
01.03.2023 16:26 - Son Güncelleme: 01.03.2023 16:28
2 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller listesi! Yarın okullar tatil mi? MEB Mahmur Özer son dakika açıklamalar! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Okulların ne zaman açılacağı hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulları bölge bölge ayırarak açılış tarihlerini duyurdu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2 Mart tatil olan iller hangileri? İşte detaylar...

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2 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller listesi! Yarın okullar tatil mi? MEB Mahmur Özer son dakika açıklamalar! Üniversiteler ne zaman açılacak?

DEPREM BÖLGESİNDE BUGÜN OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihi hakkında yaptığı açıklamada bazı illerde eğitimin 1 Mart itibarıyla başlayabileceğini açıklamıştı.

2 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller listesi! Yarın okullar tatil mi? MEB Mahmur Özer son dakika açıklamalar! Üniversiteler ne zaman açılacak?

Bazı illerde 13 Mart bazı illerde ise 27 Mart tarihi öne çıkıyor. İşte, 1 Mart Çarşamba günü eğitime başlayacak iller:

2 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller listesi! Yarın okullar tatil mi? MEB Mahmur Özer son dakika açıklamalar! Üniversiteler ne zaman açılacak?

1. kategoride değerlendirilen Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla okulların açılması bekleniyor. Bakan Özer'in açıklaması şöyle:

2 Mart 2023 Perşembe okul tatili olan iller listesi! Yarın okullar tatil mi? MEB Mahmur Özer son dakika açıklamalar! Üniversiteler ne zaman açılacak?

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

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