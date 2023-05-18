BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 18 Mayıs'ta okullar yarım gün mü? Bugün okullar öğleden sonra tatil mi? MEB son dakika! Ankara, İstanbul, Van...
Bugün okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanır oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde resmi tatil olara kutlanıyor. Bu nedenle okullar her yıl 19 Mayıs'ta tatil oluyor. 2023 yılında 19 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Buna göre bu Cuma günü okullar tüm gün kapalı olacak. Gözler bu kez 18 Mayıs gününe çevrildi. Peki bugün okullar tatil mi? 18 Mayıs'ta okullar yarım gün mü? Bugün okullar öğleden sonra tatil mi?
18.05.2023 09:01 - Son Güncelleme: 18.05.2023 09:02
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ TATİL Mİ?
Dini günlerden bir gün öncesi yarım gün olarak kabul edilir ve arefe günü olarak adlandırılır. Milli bayramların bir gün öncesi ise yarım gün değildir. Dolayısıyla 18 Mayıs tarihi yarım gün ve resmi tatil olmayacak. Kamu kurumları başta olmak üzere birçok işyeri açık olacak.