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Haberler Eğitim Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili 22 soru 22 cevap

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili 22 soru 22 cevap

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Öğretmenlerin son günlerde en çok arama yaptıkları konunun başında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik geliyor. Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik eğitimi kaç saat? 19 Kasım'da yapılacak uzman öğretmenlik sınavıyla ilgili muhalefetin tüm algı oyunlarına karşı merak edilenler soru ve cevaplarıyla haberimizde...

24.08.2022 12:48 - Son Güncelleme: 24.08.2022 15:57
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili 22 soru 22 cevap

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ, AYNI ZAMANDA BİR UZMANLIK MESLEĞİ MİDİR?

Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili 22 soru 22 cevap

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRETMENLİĞİ BİR UZMANLIK MESLEĞİ OLARAK KABUL EDİLİYORSA, NEDEN UZMANLIK SINAVI YAPILIYOR? ÖĞRETMENLİK, BİR UZMANLIK MESLEĞİ DEĞİLSE NEDEN HERKES ÖĞRETMEN OLAMIYOR?

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı, öğretmenlerin öğretmenlik yeterliliğini ölçen bir sınav değil, kariyer basamakları eğitimini alan öğretmenlerin bu alanda aldıkları eğitimi ölçen bir mekanizmadır.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili 22 soru 22 cevap

KARİYER BASAMAKLARI SINAVI ZORUNLU MUDUR?

Bu bir kariyer sistemi olduğu için sınava katılma zorunluluğu yok.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili 22 soru 22 cevap

SINAVA GİRMEK İÇİN VİDEO İZLEMEK NEDEN ZORUNLU TUTULUYOR?

Öğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları kapsamında uzman öğretmenlik için en az 180 saatlik, başöğretmenlik için ise en az 240 saatlik eğitim programını tamamlamaları gerekiyor. Bu eğitimler, uzaktan eğitim yöntemiyle verildiği için öğretmenlerin bu videoları izlemeleri gerekiyor.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili 22 soru 22 cevap

UZMANLIK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NEDEN ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI BEKLENMEDEN YAPILIYOR?

Uzmanlık ve başöğretmenlik için gerçekleştirilecek sınavın Anayasa ve yasalara aykırılık teşkil eden bir yönü bulunmuyor.

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