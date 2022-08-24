Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili 22 soru 22 cevap
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Öğretmenlerin son günlerde en çok arama yaptıkları konunun başında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik geliyor. Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik eğitimi kaç saat? 19 Kasım'da yapılacak uzman öğretmenlik sınavıyla ilgili muhalefetin tüm algı oyunlarına karşı merak edilenler soru ve cevaplarıyla haberimizde...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRETMENLİĞİ BİR UZMANLIK MESLEĞİ OLARAK KABUL EDİLİYORSA, NEDEN UZMANLIK SINAVI YAPILIYOR? ÖĞRETMENLİK, BİR UZMANLIK MESLEĞİ DEĞİLSE NEDEN HERKES ÖĞRETMEN OLAMIYOR?
Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı, öğretmenlerin öğretmenlik yeterliliğini ölçen bir sınav değil, kariyer basamakları eğitimini alan öğretmenlerin bu alanda aldıkları eğitimi ölçen bir mekanizmadır.
SINAVA GİRMEK İÇİN VİDEO İZLEMEK NEDEN ZORUNLU TUTULUYOR?
Öğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları kapsamında uzman öğretmenlik için en az 180 saatlik, başöğretmenlik için ise en az 240 saatlik eğitim programını tamamlamaları gerekiyor. Bu eğitimler, uzaktan eğitim yöntemiyle verildiği için öğretmenlerin bu videoları izlemeleri gerekiyor.
UZMANLIK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NEDEN ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI BEKLENMEDEN YAPILIYOR?
Uzmanlık ve başöğretmenlik için gerçekleştirilecek sınavın Anayasa ve yasalara aykırılık teşkil eden bir yönü bulunmuyor.