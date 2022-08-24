Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili 22 soru 22 cevap

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÖĞRETMENLİĞİ BİR UZMANLIK MESLEĞİ OLARAK KABUL EDİLİYORSA, NEDEN UZMANLIK SINAVI YAPILIYOR? ÖĞRETMENLİK, BİR UZMANLIK MESLEĞİ DEĞİLSE NEDEN HERKES ÖĞRETMEN OLAMIYOR?

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı, öğretmenlerin öğretmenlik yeterliliğini ölçen bir sınav değil, kariyer basamakları eğitimini alan öğretmenlerin bu alanda aldıkları eğitimi ölçen bir mekanizmadır.