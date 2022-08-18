Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'ilk kez olacak' diyerek açıkladı! İlk-ortaokul, lise öğrencileri... MEB’den flaş eğitimde birleştirme kararı!

Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin masasında sadece ders kitapları değil, ilk kez yardımcı kaynakların da olacağını belirten Özer, "Bundan sonraki dönemde yardımcı kaynaklarla ders kitaplarını birleştirecek şekilde bir düzenlemeye gideceğiz. Yıllardan beri öğrenciler ve velilere ilave yükler getiren mekanizmaları bakanlık olarak kaldırıyoruz.