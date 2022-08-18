Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'ilk kez olacak' diyerek açıkladı! İlk-ortaokul, lise öğrencileri... MEB’den flaş eğitimde birleştirme kararı!
Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve velileri ile öğretmenleri ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Mahmut Özer detayları bir bir açıkladı. Bu yıl bir ilke imza atılacak. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerinin masasında yeni eğitim öğretim yılında sadece ders kitapları ile değil yardımcı kaynaklar da olacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Bakan Özer, aldıkları yeni kararları duyurdu. İşte Özer'in önemli açıklamaları...
MEB'den flaş eğitimde birleştirme kararı! Okulların açılmasına çok az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Takvine göre yeni ders zili 12 Eylül'de çalacak. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen hazırlıklarını sürdürürken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamalarını da yakından takip ediyor. Özer yeni kararları tek tek duyurdu. Özellikle 'ilk kez olacak' diyerek açıkladığı kararı dikkat çekti. Özer, katıldığı televizyon programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken çok önemli noktalara değindi. İşte detaylar...
Katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz dönem öğrencilere 36 milyona yakın yardımcı kaynak dağıtıldığını hatırlattı.
Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin masasında sadece ders kitapları değil, ilk kez yardımcı kaynakların da olacağını belirten Özer, "Bundan sonraki dönemde yardımcı kaynaklarla ders kitaplarını birleştirecek şekilde bir düzenlemeye gideceğiz. Yıllardan beri öğrenciler ve velilere ilave yükler getiren mekanizmaları bakanlık olarak kaldırıyoruz.