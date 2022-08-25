ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta okul eşyaları ucuza satışa çıktı! Okul çantaları indirim girdi! 1,2,3,4,5,6,7.sınıflara özel...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımda! Okulların açılmasına az bir süre kala çanta almak için mağaza mağaza gezen veli ve öğrenciler zincir marketlere yönelmeye başladı. Çünkü bu hafta ŞOK marketlerinde okul çantası satılıyor. Uygun fiyata çanta arayanlar acele etsin! İşte ŞOK aktüel ürünleri...