ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımda! Bu hafta okul eşyaları ucuza satışa çıktı! Okul çantaları indirim girdi! 1,2,3,4,5,6,7.sınıflara özel...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta okul çantaları indirimden satılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci 12 Eylül'de okula başlayacak. Zincir marketler de öğrencilerin okul ihtiyaçları için katalog hazırladı. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra gıda ve temizlik ürünlerinde de indirimler vatandaşları bekliyor. Eylül ayı gelmeden acele edin. Ağustos ayının son indirimleri uygulandı. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste!
25.08.2022 14:00 - Son Güncelleme: 25.08.2022 14:06
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımda! Okulların açılmasına az bir süre kala çanta almak için mağaza mağaza gezen veli ve öğrenciler zincir marketlere yönelmeye başladı. Çünkü bu hafta ŞOK marketlerinde okul çantası satılıyor. Uygun fiyata çanta arayanlar acele etsin! İşte ŞOK aktüel ürünleri...