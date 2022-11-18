UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SORULARI 1-2-3-4 ve özet VİDEOLARI! MEB Uzman Öğretmenlik sınavında kalem veriliyor mu? İşte SINAV KURALLARI ve başarı PUANI...
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (uzman öğretmenlik) 19 Kasım 2022 Cumartesi günü uygulanacak. 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda gerçekleştirilecek sınav hakkında bir çok detay gündeme geldi. Sınava girecek olanlar Uzman Öğretmenlik örnek soruları 1-2-3-4, özet videoları ve sınav kurallarını merak ediyor. Peki Uzman Öğretmenlik sınavında kalem veriliyor mu? Uzman Öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek? Sınav kaçta başlayıp kaçta bitecek? MEB Uzman Öğretmenlik sınavı özet VİDEOLARI var mı? İşte sınava dair bilgiler...
Uzman öğretmenlik sınavı bu hafta sonu düzenlenecek. Sınav tarihi yaklaştıkça adaylar örnek soruları çözerek sınava eksiksiz girmek istiyor. Bu kapsamda "Uzman öğretmenlik örnek soruları neler?" soruları yanıt aranıyor. İşte Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında merak edilen tüm bilgiler!
19 KASIM 2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Uzman ve Başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak.
12.30'da sona erecek sınav için aday öğretmenlerin giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunmaları gerekmektedir.
BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!
MEB tarafından açıklanan sınav yerlerini öğrenmek için: