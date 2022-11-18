UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SORULARI 1-2-3-4 ve özet VİDEOLARI! MEB Uzman Öğretmenlik sınavında kalem veriliyor mu? İşte SINAV KURALLARI ve başarı PUANI...

19 KASIM 2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Uzman ve Başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak.

12.30'da sona erecek sınav için aday öğretmenlerin giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunmaları gerekmektedir.