Bugünden itibaren geçerli! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az önce duyurdu! MEB'den kritik karar, onay verildi! Öğretmenler ve 6,7,8. sınıf öğrencileri...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ara tatilden sonraki ilk gününde Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
22.11.2022 12:13 - Son Güncelleme: 22.11.2022 12:13
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından karar verildi. Hem öğrenci hem öğretmenleri ilgilendiriyor. Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava yönelik hazırlanan kasım ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı. Öte yandan öğretmenler bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanabilecek. İşte detaylar...
ÖĞRENCİLER DİKKAT!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS örnek sorularını yayımladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında LGS kapsamında yapılacak merkezî sınava ilişkin kasım ayı örnek soruları, öğrencilerin erişimine açıldı.