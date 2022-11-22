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Haberler Eğitim Bugünden itibaren geçerli! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az önce duyurdu! MEB'den kritik karar, onay verildi! Öğretmenler ve 6,7,8. sınıf öğrencileri...

Bugünden itibaren geçerli! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az önce duyurdu! MEB'den kritik karar, onay verildi! Öğretmenler ve 6,7,8. sınıf öğrencileri...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ara tatilden sonraki ilk gününde Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

22.11.2022 12:13 - Son Güncelleme: 22.11.2022 12:13
Bugünden itibaren geçerli! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az önce duyurdu! MEB’den kritik karar, onay verildi! Öğretmenler ve 6,7,8. sınıf öğrencileri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından karar verildi. Hem öğrenci hem öğretmenleri ilgilendiriyor. Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava yönelik hazırlanan kasım ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı. Öte yandan öğretmenler bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar öğretmenevlerinin restoran ve kafelerinden yüzde 30 indirimli yararlanabilecek. İşte detaylar...

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Bugünden itibaren geçerli! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az önce duyurdu! MEB’den kritik karar, onay verildi! Öğretmenler ve 6,7,8. sınıf öğrencileri...

Öğrencilere başarılar dileyen Bakan Özer, öğretmenler odasına da konuk oldu. Öğretmenlerle sohbet eden Özer'in bir de müjdesi vardı. Özer, "Daha önceden, öğretmenlerimizin, öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimle yararlanmaları ile ilgili bir imkan getirmiştik.

Bugünden itibaren geçerli! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az önce duyurdu! MEB’den kritik karar, onay verildi! Öğretmenler ve 6,7,8. sınıf öğrencileri...

Şimdi bu imkanı daha genişletiyoruz. Bugünden itibaren 31 Aralık'a kadar öğretmenlerimiz, tüm öğretmenevi restoranları ve kafelerinden de yüzde 30 indirimli faydalanabilecekler.

Bugünden itibaren geçerli! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az önce duyurdu! MEB’den kritik karar, onay verildi! Öğretmenler ve 6,7,8. sınıf öğrencileri...

Öğretmen haftası nedeniyle inşallah bu kapsamı daha genişleteceğiz. Tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bugünden itibaren geçerli! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az önce duyurdu! MEB’den kritik karar, onay verildi! Öğretmenler ve 6,7,8. sınıf öğrencileri...

ÖĞRENCİLER DİKKAT!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS örnek sorularını yayımladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında LGS kapsamında yapılacak merkezî sınava ilişkin kasım ayı örnek soruları, öğrencilerin erişimine açıldı.

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