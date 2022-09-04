İOKBS 2019, 2020, 2021 geçmiş yıllara ait çıkmış sorular! İOKBS Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak 4 Eylül günü düzenlenecek. Bu nedenle adaylar bursluluk sınavı zor mu kolay mı sorusuna cevap arıyor. Sınava sayılı saatler kala konu hakkında detaylar merak edildi. İşte bursluluk sınavı yorumları ve konu hakkında merak edilenler...