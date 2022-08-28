Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama! MEB'den flaş karar! Okullar açılır açılmaz ücretsiz dağıtılacak!
Milyonlarca öğrenci okulların açılacağı günü iple çekiyor. Şimdilerde yaz tatilinde olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 12 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çalacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullar açıldığında öğrencilere ücretsiz dağıtılacağını duyurdu. Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada 998 halk eğitimi merkezleri hakkında da bilgi verildi. 81 ilde, 73 alandaki 3 bin 811 farklı kursa katılma imkanı sağlanırken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yılın sonuna kadar 12 milyon vatandaşımızın bu kurslardan faydalanmasını sağlayacağız" dedi.
MEB'den flaş duyuru geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. 12 Eylül'de okulların açılacağını anımsatan Özer, dersler başladığında öğrencilerin masalarında sadece ders kitaplarının olmayacağını, yardımcı kaynakların tamamının da basılı ve ücretsiz şekilde ulaştırılmış olacağını ifade etti. Öğrencilerin yanı sıra yetişkinler için de müjde vererek şu ifadeleri kullandı; "Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece eğitim çağı nüfusuna eğitim hizmeti sunmuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir noktasına dağılmış 998 halk eğitimi merkeziyle de yetişkin olan vatandaşlarımızın istediği kursları, istedikleri noktada ayaklarına götürüp bu hizmetten faydalanmasını birinci öncelik olarak alıyoruz. Yılın sonuna kadar 12 milyon vatandaşımızın bu kurslardan faydalanmasını sağlayacağız.'' İşte detaylar...
Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarına İstanbul'dan başladıklarını ve bu süreçte bazı ilkler yaşandığını söyleyen Özer, "Birincisi, milli eğitim tarihinde ilk kez tüm okullara bütçe göndermeye başladık. Bakanlık daha önce sadece ortaöğretim kurumlarına bütçe gönderiyor ama diğer anaokulu, ilkokul, ortaokula bütçeyi il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden gönderiyorduk. İlk kez okulların temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine, onarımından atölye donatımına ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tüm okullarımıza ilgili genel müdürlüklerimizin, temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüklerimiz bütçelerine gönderildi. Bu, milli eğitim tarihimizde yıllardan beri özlenen, konuşulan ama bir türlü uygulamaya sokulamayan bir adımdı. Gerçekten bu adımı atmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.
'YARDIMCI KAYNAK OLAYINI 1 YILDA ORTADAN KALDIRDIK'
Bakan Özer, ikinci önemli adım olarak da bu yıl yardımcı kaynak kitapların ücretsiz verileceğini açıklayarak, şunları kaydetti:
"Son zamanlarda ders kitaplarının verimliliğiyle ilgili spekülasyonlar yapılmaya başlamıştı. Hemen bakanlık olarak tüm imkanlarımızı kullanarak yardımcı kaynak üzerine eğilmeye başladık. Yıllardan beri kronik olan, velilere ilave yükler yükleyen, aynı zamanda okullarımız, öğretmenlerimizin de bir şekilde sıkıntılı süreçlerle yüzleşmesine yol açan yardımcı kaynak olayını da 1 yıl gibi kısa sürede ortadan kaldırdık.