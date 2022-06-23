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Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı hangi tarihte, başvuru şartları neler?

Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı hangi tarihte, başvuru şartları neler? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular 10 Haziran'da sona ermişti. Sırada ise eğitimler ve sınav var. "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvime göre, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
23.06.2022 22:55 - Son Güncelleme: 23.06.2022 23:26
Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler? 2022 MEB Uzman öğretmenlik eğitim tarihi!

Uzman öğretmenlik eğitimlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvim yayımlandı. Eğitimlerin Temmuz ayında başlayacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından sınav düzenlenecek. Peki Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...

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UZMAN ÖĞRETMENLİ EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında yapılacak.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI HANGİ TARİHTE, BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.

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Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında, öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.

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