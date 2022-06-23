Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı hangi tarihte, başvuru şartları neler?
Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı hangi tarihte, başvuru şartları neler? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular 10 Haziran'da sona ermişti. Sırada ise eğitimler ve sınav var. "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvime göre, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim tarihleri belli oldu. İşte detaylar...
Uzman öğretmenlik eğitimlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvim yayımlandı. Eğitimlerin Temmuz ayında başlayacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından sınav düzenlenecek. Peki Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.
Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında, öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.