Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman? Uzman öğretmenlik sınavı hangi tarihte, başvuru şartları neler?

Uzman öğretmenlik eğitimlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvim yayımlandı. Eğitimlerin Temmuz ayında başlayacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ardından sınav düzenlenecek. Peki Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...