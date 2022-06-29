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Haberler Eğitim LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları!

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları!

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? Sorusu liseye geçiş yapacak öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 30 Haziran'da LGS sınav sonuçları açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercih yapmak için araştırmalara başlayacak. Bilindiği gibi, LGS sınavında tam puan 500 olarak geçiyor. Peki, LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İşte 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları!

takvim.com.tr
29.06.2022 23:12 - Son Güncelleme: 29.06.2022 23:12
LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları!

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla düzenlenen 2022 LGS sınavı 5 Haziran tarihinde yapıldı ve 30 Haziran tarihinde ise sonuçlar açıklanıyor. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri "meb.gov.tr" adresinden açıklanıyor. Peki, LGS 2022 kaç puanla hangi liseye gidilir? Liselerin taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri nasıl hesaplanır? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları!

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercihlerin başlayacağı tarihe yönelik MEB'den henüz bir açıklama gelmedi. 2022 LGS tercih kılavuzuve tercih takvimi, 30 Haziran'da açıklanacak LGS sınav sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları!

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için illere göre liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri de henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları!

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, MEB'in https://www.meb.gov.tr internet adresinde öğrenebilecekler.

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? 2022 LGS Liselerin taban-tavan puanı-kontenjanları!

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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