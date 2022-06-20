TYT, AYT soruları ve cevapları 2022! ÖSYM YKS TYT, AYT A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı tamamı PDF indir! TYT Sözel cevap anahtarı Türkçe, Tarih...
YKS oturumlarının tamamı tamamlandı. 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da da AYT ve YDT testleri uygulandı. Sınava giren yüzbinlerce üniversiteli adayı sonuçlarını 20 Temmuz'da öğrenecek. Sınav sonrası en çok soru kitapçığı ve cevap anahtarı merak edildi. Adaylar puan hesaplaması yapabilmek için ÖSYM'nin yayımladığı soru ve cevapları araştırıyor. TYT, AYT, YDT soruları ve cevapları az evvel yayımlandı. İşte ÖSYM YKS TYT, AYT A-B-C-D kitapçığı soru kitapçığı ve cevap anahtarı tamamı PDF İNDİR! TYT Sözel cevap anahtarı Türkçe, Coğrafya, Tarih...
20.06.2022 08:48 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:00
TYT, AYT SORULARI VE CEVAPLARI A-B-C-D! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 81 genelinde 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 19 Haziran Pazar günü saat 10:15'te, Yabancı Dil Testi (YD) de 19 Haziran Pazar saat 15.30'da yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar hemen telefonlarına sarılarak soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. İşte PDF şeklinde TYT, AYT ve YDT soru ve cevapları...