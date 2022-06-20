TYT, AYT soruları ve cevapları 2022! ÖSYM YKS TYT, AYT A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı tamamı PDF indir! TYT Sözel cevap anahtarı Türkçe, Tarih...

TYT, AYT SORULARI VE CEVAPLARI A-B-C-D! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 81 genelinde 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 19 Haziran Pazar günü saat 10:15'te, Yabancı Dil Testi (YD) de 19 Haziran Pazar saat 15.30'da yapıldı. Sınavdan çıkan adaylar hemen telefonlarına sarılarak soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. İşte PDF şeklinde TYT, AYT ve YDT soru ve cevapları...