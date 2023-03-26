Üniversiteler açılacak mı flaş karar, o tarih işaret edildi! YÖK Başkanı Erol Özvar ’’Önümüzdeki ay’’ dedi ama uyardı! Yüz yüze eğitim, Nisan ayı...

Gözler bir süredir eğitim haberlerinde. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası okullar kapatıldı, üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. MEB'e bağlı okullar 20 Şubat'ta tekrar açılmaya başladı ancak fakültelerde yüz yüze eğitim bitti öğrenciler derslerini online olarak almaya başladı. Milyonlarca öğrenci şimdilerde son durumu merak ediyor ve YÖK'ün açıklamaları yoğun ilgi görüyor. Peki son durum ne? Kim, ne açıklama yaptı? İşte üniversitelerde son duruma ilişkin tüm açıklamaları haberimizde derledik.