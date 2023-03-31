BUGÜN OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ? 31 Mart 2023 Cuma kar tatili olan iller listesi! Valilik açıklamaları son dakika! Ankara, Yozgat, Bursa, Nevşehir...

Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı ve soğuk havalar kar tatili duyurularını da beraberinde getiriyor. Nevşehir, Yozgat'ta 30 Mart 2023 Perşembe günü için kar tatili açıklamaları gelmişti. Gözler bu kez 31 Mart 2023 Cuma gününe çevrildi. Haftanın son iş günü olan Cuma gününde bir çok ilde kar yağışı ve yağmur devam ediyor. Bu noktada milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi, velisi ve öğretmenler yarın okullar var mı, tatil mi merak ediyor. Peki 31 Mart 2023 Cuma kar tatili olan iller listesi belli oldu mu? İşte son dakika Valilik açıklamaları...