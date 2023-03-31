RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Eğitim MEB 3.500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ- KONTENJANLARI 2023! EKPSS öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? Sınıf öğretmeni...

MEB 3.500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ- KONTENJANLARI 2023! EKPSS öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? Sınıf öğretmeni...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika atama açıklaması geldi. 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını, 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanların 3-7 Nisan'da başvurabileceği bildirildi. Peki, engelli öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
31.03.2023 10:08 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:15
MEB 3.500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ- KONTENJANLARI 2023! EKPSS öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? Sınıf öğretmeni...

Engelli öğretmen atamaları hakkında son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Başvurular, 3-7 Nisan arasında alınacak. Atamaları 25 Nisan'da yapacağız." dedi. Peki, engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kadro ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...

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MEB 3.500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ- KONTENJANLARI 2023! EKPSS öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? Sınıf öğretmeni...

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Özer, "3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Başvurular, 3-7 Nisan arasında alınacak. Atamaları 25 Nisan'da yapacağız." ifadelerine yer verdi.

MEB 3.500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ- KONTENJANLARI 2023! EKPSS öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? Sınıf öğretmeni...

Öğretmen atama takvimiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

MEB 3.500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ- KONTENJANLARI 2023! EKPSS öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? Sınıf öğretmeni...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağı bildirildi.

MEB 3.500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ- KONTENJANLARI 2023! EKPSS öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? Sınıf öğretmeni...

Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak.

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