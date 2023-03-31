MEB 3.500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ- KONTENJANLARI 2023! EKPSS öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? Sınıf öğretmeni...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika atama açıklaması geldi. 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını, 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanların 3-7 Nisan'da başvurabileceği bildirildi. Peki, engelli öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar...
31.03.2023 10:08 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:15
Engelli öğretmen atamaları hakkında son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Başvurular, 3-7 Nisan arasında alınacak. Atamaları 25 Nisan'da yapacağız." dedi. Peki, engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kadro ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...