MEB 3.500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ- KONTENJANLARI 2023! EKPSS öğretmen atama branş dağılımı açıklandı mı? Sınıf öğretmeni...

Engelli öğretmen atamaları hakkında son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Başvurular, 3-7 Nisan arasında alınacak. Atamaları 25 Nisan'da yapacağız." dedi. Peki, engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kadro ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...