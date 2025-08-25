DGS SINAV PUANI HESAPLAMA 2025: SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

2025-DGS'ye girecek adaylar için sınav puanlarının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenen kurallarla netleşti. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümlerinde adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanacak. Her dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde ham puanlar oluşturulacak. Daha sonra bu ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek Sayısal Standart Puan (SSP) ve Sözel Standart Puan (SÖSP) elde edilecek.