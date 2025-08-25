SON DAKİKA
DGS taban puanları ve kontenjanlar 2025

ÖSYM, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişine imkân tanıyan DGS'de, hemşirelikten hukuka kadar birçok bölüm için güncel veriler merak konusu oldu.

Giriş Tarihi :25 Ağustos 2025 , 17:48 Güncelleme Tarihi :25 Ağustos 2025 , 18:09
DGS 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Bu yılın taban puanları ve başarı sıralamaları yerleştirmelerle birlikte netleşecek olsa da adaylar, şimdiden geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih hazırlıklarını yapmaya başladı.

📌 DGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM, DGS sonuçlarını 14 Ağustos 2025 tarihinde duyurdu. Resmi tercih takvimi henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl (2024'te) tercih işlemleri sonuçların açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlamış, 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor.

📊 DGS TABAN PUANLARI NASIL BELİRLENECEK?

2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları, yerleştirmeler tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacak. Adaylar tercihlerini yaparken 2024 yılı puanlarını ve sıralamalarını dikkate alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda her bölüm için:

Üniversite adı

Bölüm adı

Puan türü

Kontenjan

Taban puan

Başarı sıralaması

Özel koşullar

detaylı şekilde yer alacak.

🏥 HEMŞİRELİK FAKÜLTELERİ – 2024 TABAN PUANLARI

Hemşirelik, DGS'de en çok tercih edilen bölümlerden biri olmaya devam ediyor. 2024 yılında öne çıkan bazı üniversitelerin taban puanları:

Hacettepe Üniversitesi (Devlet): 411,99 puan – 70.521 başarı sırası

Koç Üniversitesi (Burslu, İngilizce): 408,11 puan – 74.288 başarı sırası

Ankara Üniversitesi (Devlet): 400,29 puan – 82.341 başarı sırası

Ege Üniversitesi (Devlet): 377,69 puan – 108.126 başarı sırası

Marmara Üniversitesi (Devlet): 360,45 puan – 131.516 başarı sırası

Özel üniversitelerde burslu kontenjanlar yüksek puanlarla kapatılırken, ücretli kontenjanlarda taban puanlar 300 puanın altına kadar gerileyebiliyor.

⚖️ HUKUK FAKÜLTELERİ – 2024 TABAN PUANLARI

DGS ile hukuk fakültelerine geçiş yapmak isteyen adayların dikkate aldığı 2024 yılı taban puanları ise şu şekildeydi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu): 335,06 puan

Galatasaray Üniversitesi (Fransızca): 331,84 puan

Ankara Üniversitesi (Devlet): 327,84 puan

Boğaziçi Üniversitesi (Devlet): 327,22 puan

İstanbul Üniversitesi (Devlet): 327,05 puan

Marmara Üniversitesi (Devlet): 326,95 puan

Bu veriler, 2025 DGS tercih döneminde adayların yol haritası olacak.

DGS SINAV PUANI HESAPLAMA 2025: SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

2025-DGS'ye girecek adaylar için sınav puanlarının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenen kurallarla netleşti. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümlerinde adayların doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanacak. Her dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde ham puanlar oluşturulacak. Daha sonra bu ham puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek Sayısal Standart Puan (SSP) ve Sözel Standart Puan (SÖSP) elde edilecek.

ÖSYM, sınav sonrasında iptal edilen veya cevap anahtarı değiştirilen sorular olursa, güncel verilerle yeniden değerlendirme yapacağını duyurdu.

🎓 ÖN LİSANS BAŞARI PUANI (ÖBP) HESAPLAMASI

DGS puanına eklenen en önemli unsurlardan biri de Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) olacak.

  • Adayların akademik not ortalamaları YÖKSİS üzerinden elektronik ortamda alınacak.

  • Tüm notlar 100'lük sisteme dönüştürülecek.

  • 50'nin altındaki notlar 50 olarak kabul edilecek.

  • Ortalamalar 0,8 ile çarpılarak ÖBP değeri belirlenecek.

Bu durumda:

  • En düşük not olan 50 → ÖBP: 40

  • En yüksek not olan 100 → ÖBP: 80

Elde edilen ÖBP, adayın sınavdan aldığı puana eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

📌 ÖZETLE:

  • DGS puanı = Standart puanlar (sayısal ve sözel) + Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP)

  • 50 altı notlar değerlendirmede 50 olarak alınacak.

  • İptal edilen veya cevabı değiştirilen sorular puanlamaya dahil edilmeyecek.

Fotoğraflar: ÖSYM

