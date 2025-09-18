SON DAKİKA
TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026: TEV üniversite, meslek lisesi ve yüksek lisans öğrencileri burs miktarı ne kadar, katılım şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 2025-2026 eğitim öğretim yılında da öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere her yıl düzenli olarak burs sağlayan vakıf bu yıl için de başvuru takvimini ve burs miktarlarını duyurdu. Peki TEV burs başvuruları hangi tarihlerde alınacak, burs miktarı ne kadar oldu? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi :18 Eylül 2025 , 13:43 Güncelleme Tarihi :18 Eylül 2025 , 13:43
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025–2026 eğitim öğretim yılında da öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlere yönelik burs programını açıklayan vakıf, hem başvuru takvimini hem de yeni burs miktarlarını kamuoyuyla paylaştı.

Başvurular İçin Takvim Açıklandı

TEV, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kademelerde öğrenim gören öğrenciler için ayrı ayrı başvuru tarihleri belirledi. Buna göre:

Yurt Bursu: 18 Ağustos – 18 Eylül

Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos – 25 Eylül

Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim

Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim

Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim – 6 Kasım

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül – 16 Ekim

Belirlenen tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru Yöntemi

Burs başvuruları yalnızca çevrim içi ortamda kabul edilecek. Aday öğrenciler, belirtilen süreler içinde burs.obigenc.com adresi üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli belgeleri yükleyebilecek.

Başvuruların geçerli sayılması için formun eksiksiz doldurulması ve tüm bilgilerin doğru beyan edilmesi gerekiyor.

2025 TEV Burs Miktarları

TEV, yeni dönem için burs tutarlarını da güncelledi. Öğrencilere ödenecek aylık destek miktarları şu şekilde belirlendi:

Üniversite öğrencileri: 5.800 TL

Meslek lisesi öğrencileri: 2.800 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.700 TL

Üstün Başarı Bursu: 11.600 TL