TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026: TEV üniversite, meslek lisesi ve yüksek lisans öğrencileri burs miktarı ne kadar, katılım şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025–2026 eğitim öğretim yılında da öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlere yönelik burs programını açıklayan vakıf, hem başvuru takvimini hem de yeni burs miktarlarını kamuoyuyla paylaştı.

Başvurular İçin Takvim Açıklandı TEV, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kademelerde öğrenim gören öğrenciler için ayrı ayrı başvuru tarihleri belirledi. Buna göre: Yurt Bursu: 18 Ağustos – 18 Eylül Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos – 25 Eylül Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim – 6 Kasım Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül – 16 Ekim Belirlenen tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru Yöntemi Burs başvuruları yalnızca çevrim içi ortamda kabul edilecek. Aday öğrenciler, belirtilen süreler içinde burs.obigenc.com adresi üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli belgeleri yükleyebilecek. BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Başvuruların geçerli sayılması için formun eksiksiz doldurulması ve tüm bilgilerin doğru beyan edilmesi gerekiyor.