TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026: TEV üniversite, meslek lisesi ve yüksek lisans öğrencileri burs miktarı ne kadar, katılım şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2025–2026 eğitim öğretim yılında da öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlere yönelik burs programını açıklayan vakıf, hem başvuru takvimini hem de yeni burs miktarlarını kamuoyuyla paylaştı.
Başvurular İçin Takvim Açıklandı
TEV, her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kademelerde öğrenim gören öğrenciler için ayrı ayrı başvuru tarihleri belirledi. Buna göre:
Yurt Bursu: 18 Ağustos – 18 Eylül
Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos – 25 Eylül
Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim
Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim
Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim – 6 Kasım
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül – 16 Ekim
Belirlenen tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
Başvuru Yöntemi
Burs başvuruları yalnızca çevrim içi ortamda kabul edilecek. Aday öğrenciler, belirtilen süreler içinde burs.obigenc.com adresi üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli belgeleri yükleyebilecek.
Başvuruların geçerli sayılması için formun eksiksiz doldurulması ve tüm bilgilerin doğru beyan edilmesi gerekiyor.
2025 TEV Burs Miktarları
TEV, yeni dönem için burs tutarlarını da güncelledi. Öğrencilere ödenecek aylık destek miktarları şu şekilde belirlendi:
Üniversite öğrencileri: 5.800 TL
Meslek lisesi öğrencileri: 2.800 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.700 TL
Üstün Başarı Bursu: 11.600 TL