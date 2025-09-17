Ortaokul ve liselerde yeni dönem! Bu yıl tüm öğrencilere uygulanacak

Öğrencilerin meslek seçimini tesadüflere bırakmayacak yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıldan itibaren ortaokul ve lise öğrencilerine mesleki ilgi ve beceri testleri uygulayarak onların gelecekteki yönelimlerini belirleyecek.

🎓 DİJİTAL ENVANTER DÖNEMİ BAŞLIYOR Uygulama kapsamında hazırlanan envanterler, dijital ortamda öğrenciler tarafından doldurulacak. Öğrencilerin verdiği yanıtlar, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek. Böylece öğrencilere bireysel mesleki rehberlik desteği sunulacak. Envanterler; bilim, doğa, sanat, spor, sağlık, teknoloji, mühendislik, veri bilimi, kültür, toplum ve iletişim gibi geniş yelpazede maddeler içererek öğrencilerin hangi alanlara daha yatkın olduklarını ortaya koyacak.

📊 EĞİTİM VE İŞ YAŞAMI ARASINDAKİ KÖPRÜ MEB'in açıklamasına göre bu çalışma, yalnızca öğrencilerin doğru lise ya da üniversite programını seçmelerini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda eğitim ile iş yaşamı arasındaki bağı güçlendirecek. Öğrencilerin mesleklere yönelik daha bilinçli bir tutum geliştirmesi hedefleniyor.

Ortaokul öğrencileri için liseye geçiş sürecinde uygun alanlara yönlendirme yapılacak. Lise öğrencileri içinse yükseköğretim programı veya meslek seçimine dair daha net kararlar alınması sağlanacak.