GSB ile 2025-2026 KYK ek yurt başvurusu var mı, ne zaman yapılacak?

İlk yerleştirmede umduğunu bulamayan yüz binlerce öğrenci için barınma krizine çözüm olacak en kritik haber geldi! Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025-2026 eğitim yılı için KYK ek yurt başvuruları sürecinin başlayacağını resmen duyurdu. YKS ek kontenjanından dikey geçişe depremzede öğrencilerinden lisansüstü adaylarına kadar geniş bir kitleyi kapsayan bu ikinci şans adeta bir "can suyu" niteliği taşıyor. Resmi açıklamaya göre başvuruların Ekim ayının ikinci haftasında başlaması öngörülüyor. Peki GSB ile KYK ek yurt başvuruları hangi tarihlerde nereden ve nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi :21 Eylül 2025 , 17:02 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2025 , 09:24
KYK Ek Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? (Resmi Açıklama)

Öğrencilerin nefesini tutarak beklediği resmi duyuru, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada, başvuru takviminin doğrudan Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirleyeceği akademik takvime endeksli olduğu vurgulandı.

Resmi Duyuru: "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay ve dikey geçiş... ve artık yıl öğrencileri için yurt başvurularının, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında başlaması öngörülmektedir."

Kimler Ek Yerleştirme Başvurusu Yapabilir? (Tam Yetkili Liste)

Bu ikinci şans, sadece ilk yerleştirmeyi kaçıranlar için değil. Bakanlık, farklı statülerdeki birçok öğrenciye başvuru kapısını açıyor. Eğer aşağıdaki kategorilerden birine dahilseniz, bu başvuru sizi doğrudan ilgilendiriyor:

YKS Ek Kontenjanı ile bir programa yerleşen öğrenciler

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara kayıt yaptıranlar

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına geçenler

Yatay Geçiş ile üniversite veya bölüm değiştirenler

Yüksek Lisans ve Doktora (Lisansüstü) öğrencileri

Lisans Tamamlama programlarına kayıtlı olanlar

Erasmus, Farabi gibi öğrenci değişim programları ile gelenler

Depremzede olduğunu belgeleyen öncelikli öğrenciler

Eğitimlerini uzatan artık yıl öğrencileri

Adım Adım KYK Ek Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır? (e-Devlet Rehberi)

Başvuru süreci, tamamen dijital ve merkezi olarak e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecektir. Başvuru ekranı açıldığı an, aşağıdaki adımları izleyerek işleminizi saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz.

Giriş Yapın: Tarayıcınızdan turkiye.gov.tr adresine gidin. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

Hizmeti Arayın: Arama çubuğuna "Yurt Başvurusu" yazın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan hizmeti seçin.

Onay Verin: Açılan ekranda başvuru bilgilendirme metnini ve taahhütnameyi dikkatlice okuyarak "Onaylıyorum" kutucuğunu işaretleyin.

Bilgileri Kontrol Edin: Sistem ÖSYM ve YÖK'ten öğrenim bilgilerinizi otomatik olarak çekecektir. Bu bilgilerin doğruluğunu teyit edin.

Özel Durumları Belirtin: Engellilik, şehit/gazi yakını olma veya depremzede olma gibi özel durumlarınız varsa, ilgili alanları eksiksiz bir şekilde doldurun.

Tamamlayın ve Çıktı Alın: Tüm adımları tamamladıktan sonra "Başvuruyu Tamamla" butonuna tıklayın. Başvurunuzun başarıyla alındığına dair ekranı gördükten sonra, bu sayfanın çıktısını almanız veya ekran görüntüsünü kaydetmeniz faydalı olacaktır.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Ek yurt başvuru sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından genellikle 7-10 gün içinde yine GSB'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulur. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilirler.

Yurtlarda Barınma Şartları

KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor:

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak

Öğrenim gördüğü kurumun, ikamet ettiği il veya ilçe dışında bulunması

Belirli suçlardan mahkum olmamak (Devletin güvenliğine, anayasal düzene, zimmete, rüşvete, uyuşturucuya ilişkin suçlar dahil)

Kamu kurumlarından çıkarma veya yükseköğretimden altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olmak

Uluslararası öğrenciler için geçerli öğrenci belgesi, ikamet izni ve pasaport belgelerini ibraz etmek

Brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla ücretli bir işte çalışmamak

Kamu personeli olmamak

Toplu yaşamaya engel olacak akıl ve ruh sağlığı sorunu veya bulaşıcı hastalığının bulunmaması

Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak