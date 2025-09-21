KYK Ek Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? (Resmi Açıklama) Öğrencilerin nefesini tutarak beklediği resmi duyuru, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada, başvuru takviminin doğrudan Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirleyeceği akademik takvime endeksli olduğu vurgulandı. Resmi Duyuru: "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay ve dikey geçiş... ve artık yıl öğrencileri için yurt başvurularının, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında başlaması öngörülmektedir."

Kimler Ek Yerleştirme Başvurusu Yapabilir? (Tam Yetkili Liste) Bu ikinci şans, sadece ilk yerleştirmeyi kaçıranlar için değil. Bakanlık, farklı statülerdeki birçok öğrenciye başvuru kapısını açıyor. Eğer aşağıdaki kategorilerden birine dahilseniz, bu başvuru sizi doğrudan ilgilendiriyor: YKS Ek Kontenjanı ile bir programa yerleşen öğrenciler Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara kayıt yaptıranlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına geçenler Yatay Geçiş ile üniversite veya bölüm değiştirenler Yüksek Lisans ve Doktora (Lisansüstü) öğrencileri Lisans Tamamlama programlarına kayıtlı olanlar Erasmus, Farabi gibi öğrenci değişim programları ile gelenler Depremzede olduğunu belgeleyen öncelikli öğrenciler Eğitimlerini uzatan artık yıl öğrencileri



Adım Adım KYK Ek Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır? (e-Devlet Rehberi) Başvuru süreci, tamamen dijital ve merkezi olarak e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecektir. Başvuru ekranı açıldığı an, aşağıdaki adımları izleyerek işleminizi saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz. Giriş Yapın: Tarayıcınızdan turkiye.gov.tr adresine gidin. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. Hizmeti Arayın: Arama çubuğuna "Yurt Başvurusu" yazın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan hizmeti seçin.

Onay Verin: Açılan ekranda başvuru bilgilendirme metnini ve taahhütnameyi dikkatlice okuyarak "Onaylıyorum" kutucuğunu işaretleyin. Bilgileri Kontrol Edin: Sistem ÖSYM ve YÖK'ten öğrenim bilgilerinizi otomatik olarak çekecektir. Bu bilgilerin doğruluğunu teyit edin. Özel Durumları Belirtin: Engellilik, şehit/gazi yakını olma veya depremzede olma gibi özel durumlarınız varsa, ilgili alanları eksiksiz bir şekilde doldurun. Tamamlayın ve Çıktı Alın: Tüm adımları tamamladıktan sonra "Başvuruyu Tamamla" butonuna tıklayın. Başvurunuzun başarıyla alındığına dair ekranı gördükten sonra, bu sayfanın çıktısını almanız veya ekran görüntüsünü kaydetmeniz faydalı olacaktır.