Öğrencilerin nefesini tutarak beklediği resmi duyuru, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada, başvuru takviminin doğrudan Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirleyeceği akademik takvime endeksli olduğu vurgulandı.
Resmi Duyuru: "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay ve dikey geçiş... ve artık yıl öğrencileri için yurt başvurularının, Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında başlaması öngörülmektedir."
Bu ikinci şans, sadece ilk yerleştirmeyi kaçıranlar için değil. Bakanlık, farklı statülerdeki birçok öğrenciye başvuru kapısını açıyor. Eğer aşağıdaki kategorilerden birine dahilseniz, bu başvuru sizi doğrudan ilgilendiriyor:
YKS Ek Kontenjanı ile bir programa yerleşen öğrenciler
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara kayıt yaptıranlar
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına geçenler
Yatay Geçiş ile üniversite veya bölüm değiştirenler
Yüksek Lisans ve Doktora (Lisansüstü) öğrencileri
Lisans Tamamlama programlarına kayıtlı olanlar
Erasmus, Farabi gibi öğrenci değişim programları ile gelenler
Depremzede olduğunu belgeleyen öncelikli öğrenciler
Eğitimlerini uzatan artık yıl öğrencileri
Başvuru süreci, tamamen dijital ve merkezi olarak e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülecektir. Başvuru ekranı açıldığı an, aşağıdaki adımları izleyerek işleminizi saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz.
Giriş Yapın: Tarayıcınızdan turkiye.gov.tr adresine gidin. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
Hizmeti Arayın: Arama çubuğuna "Yurt Başvurusu" yazın ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan hizmeti seçin.
Onay Verin: Açılan ekranda başvuru bilgilendirme metnini ve taahhütnameyi dikkatlice okuyarak "Onaylıyorum" kutucuğunu işaretleyin.
Bilgileri Kontrol Edin: Sistem ÖSYM ve YÖK'ten öğrenim bilgilerinizi otomatik olarak çekecektir. Bu bilgilerin doğruluğunu teyit edin.
Özel Durumları Belirtin: Engellilik, şehit/gazi yakını olma veya depremzede olma gibi özel durumlarınız varsa, ilgili alanları eksiksiz bir şekilde doldurun.
Tamamlayın ve Çıktı Alın: Tüm adımları tamamladıktan sonra "Başvuruyu Tamamla" butonuna tıklayın. Başvurunuzun başarıyla alındığına dair ekranı gördükten sonra, bu sayfanın çıktısını almanız veya ekran görüntüsünü kaydetmeniz faydalı olacaktır.
Ek yurt başvuru sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından genellikle 7-10 gün içinde yine GSB'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulur. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilirler.
E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor:
Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak
Öğrenim gördüğü kurumun, ikamet ettiği il veya ilçe dışında bulunması
Belirli suçlardan mahkum olmamak (Devletin güvenliğine, anayasal düzene, zimmete, rüşvete, uyuşturucuya ilişkin suçlar dahil)
Kamu kurumlarından çıkarma veya yükseköğretimden altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olmak
Uluslararası öğrenciler için geçerli öğrenci belgesi, ikamet izni ve pasaport belgelerini ibraz etmek
Brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla ücretli bir işte çalışmamak
Kamu personeli olmamak
Toplu yaşamaya engel olacak akıl ve ruh sağlığı sorunu veya bulaşıcı hastalığının bulunmaması
Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak