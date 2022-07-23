AÖF lisans, ön lisans EA-SAY-SÖZ taban-tavan puanları 2022! AÖF 2,4 yıllık bölümler ve kontenjanlar başarı sıralaması!

Anadolu Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları aramaları başladı. YKS sınavına giren ve puanları duyurulan miliyonlarca öğrenci adayı, sayısal-sözel-eşit ağırlık AÖF taban puanları ve başarı sıralamasını merakla arıyor. İşte konu hakkında detaylar...