AÖF lisans, ön lisans EA-SAY-SÖZ taban-tavan puanları 2022! AÖF 2,4 yıllık bölümler ve kontenjanlar başarı sıralaması!
AÖF taban puanları, YKS sonuçlarının belli olmasının ardından açıköğretimde yükseköğrenim göreceklerin gündeminde. Peki, 2022 AÖF taban puanları nasıl? AÖF kontenjanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte merak edilenler...
Anadolu Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları aramaları başladı. YKS sınavına giren ve puanları duyurulan miliyonlarca öğrenci adayı, sayısal-sözel-eşit ağırlık AÖF taban puanları ve başarı sıralamasını merakla arıyor. İşte konu hakkında detaylar...
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 80 312,23 82212
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 2500 209,69 558809
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000 201,46 587082
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Hukuk EA 355 376,06 20854
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat EA 160 248,79 389150
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 400 206,44 584455
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 90 277,45 231971
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150 208,07 583274
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) EA 10 222,88 565167
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 80 299,29 116027
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 377,26 63579
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği DİL 120 412,36 9738