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Haberler Eğitim AÖF lisans, ön lisans EA-SAY-SÖZ taban-tavan puanları 2022! AÖF 2,4 yıllık bölümler ve kontenjanlar başarı sıralaması!

AÖF lisans, ön lisans EA-SAY-SÖZ taban-tavan puanları 2022! AÖF 2,4 yıllık bölümler ve kontenjanlar başarı sıralaması!

AÖF taban puanları, YKS sonuçlarının belli olmasının ardından açıköğretimde yükseköğrenim göreceklerin gündeminde. Peki, 2022 AÖF taban puanları nasıl? AÖF kontenjanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
23.07.2022 17:36 - Son Güncelleme: 23.07.2022 17:36
AÖF lisans, ön lisans EA-SAY-SÖZ taban-tavan puanları 2022! AÖF 2,4 yıllık bölümler ve kontenjanlar başarı sıralaması!

Anadolu Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları aramaları başladı. YKS sınavına giren ve puanları duyurulan miliyonlarca öğrenci adayı, sayısal-sözel-eşit ağırlık AÖF taban puanları ve başarı sıralamasını merakla arıyor. İşte konu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
AÖF lisans, ön lisans EA-SAY-SÖZ taban-tavan puanları 2022! AÖF 2,4 yıllık bölümler ve kontenjanlar başarı sıralaması!
Üniversite Adı Bölüm - PuanTürü Kont.- Taban Puanı - Başarı Sırası
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Almanca Öğretmenliği DİL 50 360,03 24212
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Arkeoloji EA 60 197,80 587655
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Basın ve Yayın SÖZ 80 285,46 162903
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20 248,23 298547
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 85 237,55 473065
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500 206,09 584699
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi SAY 55 386,93 54560
AÖF lisans, ön lisans EA-SAY-SÖZ taban-tavan puanları 2022! AÖF 2,4 yıllık bölümler ve kontenjanlar başarı sıralaması!
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Eczacılık SAY 140 405,33 39179
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Felsefe EA 50 232,49 513233
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Felsefe (Açıköğretim) EA 400 205,98 584777
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği DİL 35 340,30 30542
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60 358,68 18649
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) SÖZ 400 228,57 507989
AÖF lisans, ön lisans EA-SAY-SÖZ taban-tavan puanları 2022! AÖF 2,4 yıllık bölümler ve kontenjanlar başarı sıralaması!

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 80 312,23 82212
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 2500 209,69 558809
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000 201,46 587082
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Hukuk EA 355 376,06 20854
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat EA 160 248,79 389150
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (Açıköğretim) EA 400 206,44 584455

AÖF lisans, ön lisans EA-SAY-SÖZ taban-tavan puanları 2022! AÖF 2,4 yıllık bölümler ve kontenjanlar başarı sıralaması!

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 90 277,45 231971
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150 208,07 583274
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) EA 10 222,88 565167
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 80 299,29 116027
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 377,26 63579
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği DİL 120 412,36 9738

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