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Haberler Eğitim ÖSYM flaş duyuruyu yaptı: Halis Aygün'den milyonlarca YKS adayını ilgilendiren sınav açıklaması! Yeni kimlik kartı olan adaylar...

ÖSYM flaş duyuruyu yaptı: Halis Aygün'den milyonlarca YKS adayını ilgilendiren sınav açıklaması! Yeni kimlik kartı olan adaylar...

Halis Aygün'den milyonlarca YKS adayını ilgilendiren imtihan açıklaması geldi. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak olan YKS imtihanına dair ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yeni bir bilgi paylaştı. Üniversite hayali kuran lise mezunu adaylar başvurularını 11 Şubat'ta yapmaya başlayacak. ÖSYM doğrultusundan verdiği bilgiye göre YKS başvuruları 7 Mart'ta sona erecek. İşte Twitter hesabından paylaşım yapan Aygün'ün o açıklaması...

12.02.2022 15:22 - Son Güncelleme: 12.02.2022 15:22
ÖSYM flaş duyuruyu yaptı: Halis Aygün’den milyonlarca YKS adayını ilgilendiren sınav açıklaması! Yeni kimlik kartı olan adaylar...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısaca YKS her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Üniversiteye girişte kilit rol oynayan YKS sınavı için başvurular 2022 yılında Şubat ayında alınıyor. Adaylar başvuru işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının yayınladığı kılavuza göre yapacak. Başvurular hakkında ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den adayları ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Yeni kimlik kartı olan adaylar dikkat!

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ÖSYM flaş duyuruyu yaptı: Halis Aygün’den milyonlarca YKS adayını ilgilendiren sınav açıklaması! Yeni kimlik kartı olan adaylar...

Diledikleri üniversiteye yerleşebilmek isteyenlerin katılım gösterdiği YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başlıyor. Adayların öncelikle sınava ÖSYM üzerinden başvuruda bulunacak. Ardından da 18-19 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek.

ÖSYM flaş duyuruyu yaptı: Halis Aygün’den milyonlarca YKS adayını ilgilendiren sınav açıklaması! Yeni kimlik kartı olan adaylar...

YKS TARİHLERİ AÇIKLANDI!

YKS başvuruları 7 Mart'a kadar devam edecek. YKS geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde alınacak.

ÖSYM flaş duyuruyu yaptı: Halis Aygün’den milyonlarca YKS adayını ilgilendiren sınav açıklaması! Yeni kimlik kartı olan adaylar...

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

YKS sınav başvuruları https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücretinin belli olması bekleniyor.

ÖSYM flaş duyuruyu yaptı: Halis Aygün’den milyonlarca YKS adayını ilgilendiren sınav açıklaması! Yeni kimlik kartı olan adaylar...

YKS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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