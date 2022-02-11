Son dakika kararı Bakan Mahmut Özer'den geldi! Bugün itibarıyla... Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş gelişme, kritik duyuru yapıldı

"İNŞALLAH BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMLE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Özer açıklamasının devamında şöyle konuştu;

"İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek, inşallah bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz" diyen Bakan Özer, "Bu sürece katkılarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.