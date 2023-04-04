Sözleşmeli öğretmenlik il il mülakat yerleri listesi 2023: 4 Nisan ilkatama.meb.gov.tr 45 bin sözleşmeli öğretmen atama isim isim sözlü sınav merkezi ilanı sorgulama ekranı! (e-Devlet)

Sözleşemli öğretmenlik mülakat yerleri için beklenen gün geldi, çattı. Atama takvimine göre bugün sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli olacak. Mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...